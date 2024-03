Mirtha Legrand: “No se puede despedir a tanta gente, hay que reubicarla"

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 16/3/2024 · 16:57 hs

"Los cambios que vive el país son raros, son cambios violentos, muy contundentes. No se puede despedir a tanta gente, ¿a donde va a esa gente? es horrible, hay que reubicarla en algún lado", expresó ayer preocupada Mirtha Legrand en diálogo con Cadena 3.

"No hay trabajo, hay que abrir nuevas fábricas, nuevas industrias, que inviertan dinero, algo tienen que hacer, no puede ser. No tener trabajo es muy duro, es muy tremendo, se me va la voz", agregó al respecto.

A pesar de su preocupación, Mirtha se mostró optimista y opinó que "Argentina tiene que exportar todos sus productos, es un país rico, tiene que exportar el maíz, la soja, todo. Es un país poderoso, con esa pampa húmeda que tenemos nosotros, hay pocos países en el mundo así".

Con respecto a la última entrevista que tuvo con el presidente Javier Milei, Mirtha se refirió a su frase final donde le dijo que "no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente".

"Me emocione hasta las lágrimas y él también, es una gran verdad. Hemos dejado de querernos los argentinos entre nosotros", aseveró.