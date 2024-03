Carlos Paz volvió a apuntar contra Llaryora por el transporte urbano

Voceros del gobierno municipal de Villa Carlos Paz renovaron sus críticas a la Provincia de Córdoba por la situación del transporte urbano de pasajeros, ratificaron que se subsidiará la mitad del boleto de la empresa Car-Cor y sostuvieron que se generó un perjuicio mensual de veinte millones de pesos para los vecinos de la ciudad.

La secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana de la Municipalidad, Soledad Zacarías, encabezó una rueda de prensa donde expresó: «El boleto del transporte urbano de pasajeros hoy cuesta 700 pesos y eso es producto de la decisión que tomó el gobernador Martín Llaryora al quitarnos el subsidio provincial. El municipio de Villa Carlos Paz hace el esfuerzo de mantener la tarifa en 700 pesos cuando tendría que estar en 1400 pesos, esto se logra porque se absorbe el 50% de lo que sería el costo real del boleto. El gobernador dice que se mantendrán los abonos provinciales, pero es irrisorio en representación al universo que implica el sostenimiento del servicio de transporte en la ciudad. Esta decisión que se tomó impacta negativamente en 20 millones de pesos para los vecinos de Carlos Paz, aunque les decimos que se queden tranquilos porque el municipio está haciendo todos los esfuerzos (a través de sus equipos técnicos) para lograr un sistema de calidad»

«El impacto por la quita del subsidio nacional y provincial es profundo y entendemos que 700 pesos es un precio justo. Hoy nos vemos en un escenario totalmente distinto al que teníamos y creo que la responsabilidad que tiene el municipio de Carlos Paz es darles a los vecinos un servicio de calidad»; añadió.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, argumentó: «Para nosotros es muy importante esta decisión que ha tomado el intendente Esteban Avilés de fortalecer el aporte económico del municipio, para que la tarifa no impacte en forma total sobre el vecino de Carlos Paz. Sabemos la situación que están pasando los vecinos y sería aún más grave afrontar el costo de la tarifa real de 1400 pesos, teniendo en cuenta, que los boletos sociales que ha anunciado el gobernador Martín Llaryora impactan únicamente los trabajadores formales. Es decir, que hay una amplia porción de la población que hace uso del transporte público y no es alcanzado por el beneficio de estos boletos sociales. Por eso también, es tan importante que la tarifa esté en 700 pesos y pueda garantizar un transporte eficiente».

Sobre las declaraciones que el secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba, Marcelo Rodio, hizo a EL DIARIO la semana pasada, la funcionaria respondió: «Cada vez que hemos sido convocados por la Secretaría de Transporte de la Provincia, nosotros hemos participado. Yo misma he ido en persona a hablar del transporte en nuestra ciudad y falta a la verdad cuando se dice que el intendente (Esteban) Avilés o representantes del municipio no han asistido. Yo he ido en persona a instancias de que el gobierno nacional nos quitara el fondo compensador o anunciara la quita del fondo compensador, pero no ocurrió lo mismo con la quita del subsidio provincial. Nosotros tuvimos que hacer notificaciones formales y nunca nos contestaron. También apelábamos a que se pudiera conformar la Mesa Provincia-Municipios, como se hizo en los últimos años, donde las decisiones se conversaban con los municipios antes, se consensuaban con los intendentes antes de llevarse a cabo. Hoy directamente nos enteramos de las cosas por las empresas concesionarias o por la prensa, se ha dado un paso atrás en lo que son los consensos y las conversaciones con los municipios. Siempre el municipio de Villa Carlos Paz va a estar dispuesto a consensuar, a colaborar y a dialogar, pero en la medida que nos informen, que nos involucren, que podamos conversar».