Conmoción: El calvario de un joven de Carlos Paz antes de morir

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 19/3/2024 · 12:00 hs

Alexis Nahuel Balcarce tenía 28 años de edad y falleció el viernes pasado en el Hospital Domingo Funes, luego de haber realizado un verdadero periplo por diversos centros de salud (públicos y privados) de la ciudad de Córdoba y el Valle de Punilla. Lo diagnosticaron con dengue y en realidad tenía una neumonía bilateral que lo terminaría matando.

Su familia denuncia una crisis del sistema sanitario y sostienen que lo llevaron a todos los establecimientos médicos que tenían a su alcance «sin que nadie le hiciera los estudios» correspondientes.

Su padre contó que la odisea para lograr que lo atendieran comenzó el pasado 2 de marzo, cuando su hijo se despertó con fiebre y asistió inmediatamente al Hospital Sayago. Allí le dijeron que había contraído dengue y le recetaron paracetamol, sin embargo, los síntomas comenzaron empeorar y alcanzó 43 grados de fiebre. Fue entonces que su familia decidió llevarlo al Hospital Domingo Funes, donde también lo diagnosticaron con dengue, lograron estabilizarlo y lo enviaron a su casa.

Al día siguiente, volvió al nosocomio con fiebre, le inyectaron Dipirona y regresó a su hogar. Para entonces, su cuerpo estaba cansado y dolorido y el malestar que padecía hizo que sus padres decidieran trasladarlo al dispensario de Villa Santa Cruz del Lago, donde no quisieron atenderlo por tener domicilio en otra localidad. En medio de la desesperación, lo llevaron al Hospital San Roque, en la ciudad de Córdoba, donde se encontraron con más de diez horas de espera para que pudieran atenderlo.

El periplo continuó durante una semana sin que el joven pudiera recuperarse, pasó por médicos particulares y lo asistieron luego en el Centro de Salud del Distrito Oeste de Colinas.

«Finalmente, el sábado 9 regresó al Hospital Funes con su pareja y por tercera vez. Recién en ese momento, se le realizaron los estudios que dieron como resultado que tenía una neumonía bilateral avanzada. Fue internado en terapia intensiva, unos días después se lo debió entubar y falleció el viernes 15 de marzo a la madrugada»; relató Nicolás Balcarce, quien responsabilizó de su muerte al sistema de salud y dijo que no cuentan con la capacidad ni las herramientas para hacerse cargo de la situación.

«Si derrochan tanta plata y no la ponen en hospitales, va seguir pasando. Van a dejarlos morir por no querer atenderlos. El día del velorio de mi hijo, mi hija se descompensó y en la Clínica Punilla no la querían atender por no tener la credencial. Le dije los médicos que dejaron morir a mi hijo y que ahora querían dejarla morir a mi hija»; concluyó.