Carlos Paz: La historia del hombre que hace 20 años vive bajo un puente

Julio Ontivero tiene 50 años y una dura historia de vida. Desde hace dos décadas, vive debajo el Puente Zilli de Villa Carlos Paz, un refugio que se ha convertido en su lugar en el mundo. Allí está tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad y las miradas ajenas, incluso suele recibir y albergar a quiénes necesitan un alojamiento temporal.

Cuando era niño, soportó días de extrema violencia y pasó por diferentes internados. Nació en la localidad cordobesa de Soto, cerca de Cruz del Eje y tiene seis hermanos que fue conociendo con el correr de los años. Desde su casa, en las márgenes del río San Antonio, abrió las puertas de su corazón y compartió su historia de vida.

«Nací en Soto en el 1972, en el 1978 me sacan de mi casa por una denuncia de mi vecina, Fui adoptado y a los 12 años, me vine a vivir a Carlos Paz. Me fui de mi casa cuando me enteré de la adopción, estudié en varias escuelas, en Villa Giardino y fui a escuelas técnicas, también pasé por colegios de La Falda. Mis padres adoptivos no querían que conociera a mis padres biológicos, así que de chico empecé a escaparme de mi casa para conocer a mi mamá. Mi tío me llevó a buscar a mi mamá a Soto, fuimos primero a la Policía, luego al Registro Civil y me dijeron que mi madre había fallecido seis meses atrás. Su muerte la sentí en el pecho, yo había soñado con ella y había soñado que moría. Ella murió en un accidente de transito mientras cruzaba la calle, pero sucede el milagro que sobrevive mi hermano (que tenía seis meses) y ella llevaba en el brazo. Nunca supe quien era mi padre, pero con el tiempo, fui conociendo a mis hermanos»; relató el hombre.

«En un momento, estuve detenido en Cruz del Eje y adentro conocí a uno de los hermanos. Mi relación con mis padres adoptivos no fue buena, no tengo nada contra ellos, pero antes era todo a cintazos y golpes. A los 13 años ya no me querían más y regresé al Instituto de Menores, estuve un año hasta que me sacó mi tío biológico. A ellos no les gustó y quisieron ir a buscarme»; añadió.

A lo largo de su vida, Julio estuvo preso en varias oportunidades. Aunque aclara: «Nunca por robo o drogas, siempre por peleas. Después de los 18 años, me volví terrible. Cuando caés preso no tenés acceso fácil a la droga, ni alcohol, así que dejé los vicios. La primera vez que me detuvieron fue por hacer peleas de perros, algo que también dejé y hoy amo a los animales. Mi vida cambió, me fui de mochilero por cinco años y recorrí todo el país menos el sur. Siempre llegaba hasta las fronteras y me volvía»; agregó Julio, quien hoy asiste a una Iglesia Evangélica. «Me han querido pagar alquileres, pero yo estoy tranquilo acá. Alguna que otra vez, traigo a otras personas para que se queden un tiempo, siempre y cuando sean tranquilos. Nunca me casé, estuve juntado como seis veces y la última, fue acá. Trabajo de changas, hago mantenimiento en algunos lugares y con eso vivo»; contó.

Sobre su vida debajo del puente y el aprendizaje que significó para él, reflexionó: «Los inviernos son cada vez menos fríos y ya me acostumbré. La calle no siempre está relacionada a la delincuencia, uno puede aprender de la vida. Está en vos el hacer el bien o el mal. En algunas situaciones hay tentaciones, pero uno debe hacer el bien. Yo estuve en situaciones muy difíciles, mi vida fue vulnerable siempre y muchas veces me quisieron sacar de acá. Pero yo estoy bien acá, si tanto les molesta verme acá abajo, no vengan. Yo soy una persona de bien, a la gente que viene la ayudo a conseguir trabajo y muchos cuando se fueron quisieron llevarme, pero yo no fui, esta es mi vida».