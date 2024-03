La Filial de Talleres hará una pollada a beneficio de la víctima de un robo

Gastón Herrera trabajaba como delivery en la ciudad de Carlos Paz y el pasado 24 de febrero, fue víctima de la inseguridad. Delincuentes le robaron su moto y se quedó sin su principal fuente de ingresos, por lo que la filial de Talleres decidió lanzar una acción solidaria y ayudarlo a que pueda comprar un nuevo rodado.

En diálogo con EL DIARIO, el trabajador sostuvo que esa madrugada había llegado a su casa en el barrio de Carlos Paz Sierras tras haber completado su jornada laboral, se bañó y se acostó. En horas de la madrugada, se levantó y cuando fue a buscar la moto, descubrió que la habían robado.

«La moto la compré el 15 de diciembre, todavía la estoy pagando. Además me quedé sin trabajo. Mucha gente me está ayudando porque me conocen, trabajo de esto hace muchos años. Se organizó una pollada solidaria, la gente puede hacer el pedido y lo vamos a llevar gratis, otros chicos delivery me van a dar un a mano»; contó Gastón.

La pollada se realizará el próximo domingo 24 de marzo al mediodía en el Club Sportivo Rivadavia. Se podrá retirar la comida y también se enviará a domicilio y se recomienda encargar con anticipación. El pollo con ensalada tendrá un valor de $10.000. Para ayudar a Gastón, comunicarse al 3541-214147. Alias: gaston.nx.ar