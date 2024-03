La dramática situación que viven los trabajadores de Villa Santa Cruz del Lago

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 21/3/2024 · 12:41 hs

Los trabajadores municipales de Villa Santa Cruz del Lago se encuentran desesperados. La mayoría cobra sueldos por debajo de la línea de la pobreza y deben cumplir con sus obligaciones laborales en malas condiciones y sin los elementos correspondientes. Son quienes están en la primera línea de fuego y pagan los «platos rotos» por las promesas incumplidas del intendente Omar de Giovani, quien brilla por su ausencia.

Desde el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales ((SUOEM) manifestaron a EL DIARIO que la situación se ha vuelto «crítica» y que muchos trabajadores no llegan a fin de mes.

Trabajan ocho horas a diario y muchas veces hacen extras, porque no les alcanza. Quienes más ganan, no llegan a 200 mil pesos y en muchos casos, no superan los 150 mil pesos. En su mayoría, se trata de contratados que deben firmar mes a mes y entonces tienen miedo de denunciar y perder sus fuentes laborales. Algunos llegan más de 15 años de trabajo y se encuentran en condiciones de pasar a planta permanente, pero el municipio se los impide para mantenerlos precarizados.

En diálogo con este medio, trabajadores sostuvieron que las maquinas y vehículos que se utilizan a diario, no tienen seguridad, se encuentran viejos o no son mantenidos correctamente. Desde hace años, que no se hacen las inversiones necesarias y hace un par de semanas, un empleado con menos de dos meses trabajando, sufrió un accidente en la Ruta 38. Ocurrió cuando el camión que manejaba se quedó sin frenos y resultó con importantes heridas (hasta el día de hoy está con carpeta medica).

Ese mismo vehículo, que estuvo cerca de ocasionar una tragedia, volvió a circular y apenas algunos días después, una de sus cubiertas reventó en plena ruta.

Voceros del SUOEM, el sindicato que representa a los empleados municipales, confirmaron que abrieron una mesa de negociación para tratar la situación salarial. «Se han mantenido reuniones, se solicitó que los contratados renueven por lo menos cada tres meses y no mes a mes y que se pase a planta permanente a los que están en condiciones de hacerlo. En los próximos días, se llevarán adelante nuevas reuniones para llegar a un acuerdo salarial y en caso de no ser así, se evaluará alguna medida de fuerza»; expresaron desde el gremio.

Desde que asumió su segundo mandato consecutivo, el intendente De Giovani se muestra «sin capacidad de respuesta» y cada vez más alejado de los vecinos, quienes le vienen reclamando por las promesas de campaña que nunca más se cumplieron.