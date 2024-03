Sobrevivientes y familiares “encendieron” la memoria de los desaparecidos del Club Atlético

Sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos del exCentro de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Club Atlético -ubicado en el bajo porteño- encendieron anoche la “silueta” en homenaje a las 293 víctimas secuestradas en ese lugar y desaparecidas durante la dictadura cívica militar, al cumplirse ayer un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.

“Acá estamos, como todos los años, iluminando esta silueta con el nombre de nuestros compañeros desaparecidos porque al hacerlo, nos sentimos más cerca de ellos”, dijo a Somos Télam, Silvia Fontana, hermana de Liliana Fontana, secuestrada y desaparecida el 1 de julio de 1977 -mientras estaba embarazada de dos meses y medio- junto a su compañero Pedro Sandoval.

Fontana destacó el compromiso “de vida” de los sobrevivientes y familiares de los detenidos desaparecidos que, año a año se multiplica en esta fecha emblemática para “ser la voz de los que no la tienen”.

“Liliana estaba embarazada de dos meses y medio cuando se la llevaron, y desde entonces no hemos dejado de buscar a su hijo”, recordó y enfatizó “gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, en 2006 pudimos recuperarlo”.

Ping pong y torturas

Desde el regreso de la democracia en 1983, sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones barriales vienen reclamando la excavación del CCDTyE, ubicado en la avenida Paseo Colón y Cochabamba, en el bajo porteño.

En abril de 2002, se iniciaron las obras arqueológicas que permitieron encontrar restos del sótano y una gran cantidad de objetos, que fueron prueba material en los juicios de lesa humanidad del circuito ABO, como se conoce a los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo.

Uno de los objetos encontrados fue una pelotita con la que los perpetradores jugaban al ping pong mientras torturaban a los detenidos.

“Uno de los hechos más relevantes que me sucedieron mientras estuve desaparecido fue una especie de tortura que hacían por un juego de ping pong, que siempre tuve la duda si los represores jugaban o si era una grabación. Tal es así, que cuando me liberaron me fui con esa duda y el ruido de la pelotita siguió replicando en mi cabeza durante muchísimos años, aún en el exilio”, contó Carlos Leibovich, sobreviviente de este centro clandestino, en diálogo con Somos Télam.

Leibovich recordó que en 2017, al regresar del exilio, volvió al Atlético cuando estaban realizando las excavaciones y al ver la pelotita de ping pong, le agarró un ataque de llanto.

“Realmente jugaban. Cuando salí a la calle me di cuenta que el ruido de la pelotita había desaparecido”, puntualizó.

En 2003, durante el Gobierno del expresidente Néstor Kirchner, se creó el Programa de Recuperación de la Memoria y se conformó la Comisión de Trabajo y Consenso ex CCDTyE Club Atlético, encargada de organizar visitas guiadas, talleres para escuelas primarias y secundarias, capacitaciones pedagógicas, muestras y charlas informativas.

Carla Goncalves Prato es hija de Jorge Goncalves Busconi, secuestrado en 1977 y traído a este Centro Clandestino de Detención.

“Por el testimonio de sobrevivientes me enteré que mi papá estuvo detenido en este lugar. Hasta el día de hoy permanece desaparecido”, contó Carla, que además es trabajadora de la agencia de noticias Télam.

Preocupación por el negacionismo

Durante el acto, que comenzó pasadas las 19 del domingo, los integrantes de la comisión denunciaron “la paralización de las excavaciones por parte del gobierno, así como el congelamiento de los fondos para la realización de las tareas, y la incertidumbre frente al vencimiento de los contratos de trabajo”.

“Lo más grave para nuestra carrera de Memoria, Verdad y Justicia es que en el Poder Ejecutivo, y en muchas bancas legislativas, se asentaron por el voto popular, por primera vez personajes que niegan nuestra historia reciente y defienden el terrorismo de Estado, mancillando así la memoria de nuestros 30.000”, señalaron.

Ante un auditorio que desbordaba las instalaciones del predio situado en la intersección de la Avenida Paseo Colón y Cochabamba, los oradores denunciaron “los intentos de dejar genocidas con condena firme en libertad”, por parte del Gobierno nacional.

“El negacionismo intenta destruir 40 años de acuerdos sociales y políticos para que Nunca más, sea Nunca más. La desidia, la indiferencia y el deshacimiento de la Secretaría de derechos humanos insinúan como política de Estado”, expresaron.

Otro sobreviviente, Guillermo Daniel Cabrera, dijo a Somos Télam: “Cada vez que vuelvo a este lugar tengo sentimientos encontrados, recuerdos de todo lo vivido, de los compañeros que no están como Damián Cabandié y Alicia Alfonsín”.

“Es un dolor, pero un dolor trabajado a través de los años, asumido, y que implica una gran responsabilidad, que es la de dar testimonio. El recuerdo de mis compañeros es una luz que de alguna forma me iluminó”, reflexionó.

Como los nombres de los 293 desaparecidos y sus memorias que, una vez más, a 48 años del Golpe de Estado, sus familiares y amigos volvieron a encender.

Se estima que en el ex CCDTyE Club Atlético hubo entre 1200 y 1500 personas detenidas pero, a través de los testimonios de las y los sobrevivientes, se reconocieron 293. Hasta la fecha sólo se excavó el 10 por ciento del predio. (Fuente: Somos Télam.com.ar)