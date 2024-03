Peligra el servicio de agua potable en Villa Santa Cruz del Lago

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 26/3/2024 · 10:14 hs

La Cooperativa de Servicios de Villa Santa Cruz del Lago sacó un duro comunicado donde advirtió a los vecinos que se encuentra en peligro el servicio de agua potable. Aseguran que han realizado innumerables pedidos para encontrar una solución y denunciaron la «falta de compromiso» del gobierno municipal.

La realidad es que la gestión de Omar de Giovanni no quiere hacerse cargo de la prestación, pero tampoco permite la actualización de tarifas y eso ha llevado a la concesionaria a una situación de extrema precariedad.

Norberto Barbieri es presidente de la cooperativa y habló con EL DIARIO sobre la difícil situación que están padeciendo. «Estamos pasando por un momento muy complicado, la provincia le dio la titularidad del servicio a la Municipalidad de Santa Cruz del Lago y ellos no están haciendo nada. O deben asumir el servicio de forma municipal o lo deben concesionar, pero no hacen una ni la otra. A nosotros y a los vecinos nos perjudica, porque no podemos asumir una inversión ni producción de obra»; denunció.

«Tenemos un plan director de obra en el ERSEP y en el área de Recursos Hídricos, pero no lo podemos hacer por esta situación. Estamos rozando la ilegalidad porque el municipio no nos otorga la prestación y el año pasado, nos dieron una prórroga por 18 meses. Es un contrato que aprobó el Concejo Deliberante y está mal, ellos tienen que autorizar al Ejecutivo a que el realice el contrato de concesión, debe haber una doble lectura y otras cosas, nada de eso se hizo»; agregó Barbieri.

Lo cierto es que el servicio de agua potable en la localidad se encuentra al borde del colapso. «Ellos deben regular la tarifa y estamos todavía con las tarifas de noviembre, cuando muchas cosas (como los motores de las máquinas excavadoras) se pagan en dólar. Teníamos en noviembre un dólar oficial de 300 pesos y después se fue a 800 pesos. De luz, estábamos pagando más de 4 millones de pesos y ahora nos vino una boleta de 7 millones de pesos. Siguen los aumentos y no se actualiza la tarifa, el ERSEP nos dice que no tiene nada que ver y ya no sabemos qué más hacer»; completó.