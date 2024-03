Un coro para que todo el mundo pueda cantar

La academia Más Música de la ciudad de Villa Allende lleva adelante, desde hace 2 años, un proyecto coral de cantantes no profesionales, que deseen interpretar grandes obras de la historia de la música clásica, tales como Carmina Burana y El Réquiem de Mozart (que se presenta por tercera vez), o participar en un coro con repertorio de música popular.

En Febrero del 2022 abrió sus puertas la academia Más Música, con la dirección de Luis Pérez y en marzo del mismo año lanzaron la invitación para formar parte del coro. En abril del 2023 presentaron el Requiem de Mozart en la Iglesia del Carmen de Córdoba, y en diciembre del mismo año, Carmina Burana (a sala llena) en el Teatro Real.

Si bien en un primer momento Luis Pérez la pensó para gente de Sierras Chicas, el hecho de que sea un sólo ensayo presencial al mes (cada coreuta estudia en su casa, y un sábado al mes, a la siesta, ensayan en conjunto), permitió ampliar la convocatoria, atrayendo a gente de diversos barrios de la ciudad de Córdoba, e, incluso, de otras localidades, como Alta Gracia.

Consultado sobre este proyecto, y cómo surgió, Luis Pérez (Maestro Director del coro y la academia Más Música) comenta: “Bueno, justamente me parecía que había ahí una franja para sacar jugo, que no fueran las personas completamente novatas, ni profesionales, sino un poco ahí en el medio, esa franja a mí siempre me ha interesado mucho, porque cuando uno trabaja con profesionales (por suerte tengo la dicha de haber trabajado en el pasado y continuar trabajando en la actualidad con cantantes profesionales) pero cuando te corres un poquito de ese lugar, te das cuenta que la gran mayoría de las personas quedan fuera del juego , porque parece que hay mucha música que sólo es posible de ser ejecutada por súper profesionales, y eso en algunos casos es cierto, pero en muchos otros no. Hay una gran cantidad de composiciones que puede abordar una persona con buena preparación, con muchas ganas de trabajar en su casa, preparando el repertorio y después venir al ensayo dispuesta a recibir indicaciones claras. Con esas herramientas uno puede lograr resultados sorprendentes muchas veces. Se trata de encontrar personas que tengan muchas ganas de subir la vara. Y la gente lo entendió así, porque la propuesta fue recibida con mucho entusiasmo”

Actualmente, el coro de la Academia Más Música se encuentra trabajando en dos nuevos proyectos: un nuevo requiem, esta vez del compositor italiano Luigi Cherubini y un repertorio de música popular argentina. El réquiem se presentará a fin de año, antes de navidad, mientras que el proyecto de música popular pretende desembarcar en septiembre, y respecto al cual, Luis Pérez comenta “Yo intenté, como muchos compositores, cambiar un poco la mirada sobre cómo se hace música popular argentina a nivel de coros, intentando esquivar los repertorios muy transitados. Entonces nosotros nos tomamos un laburo grande, de meses, de hacer una gran curaduría, buscando música que fuera por algún lado. Decidimos buscar música que fuera de cordobeses, que hubiera música de mujeres, y eso solo nos direccionó bastante distinto. Nos lleva a gente más joven, como Eruca (Eruca Sativa) y gente así. Esquivando lo que uno cree que no se puede hacer, intentamos ofrecer un repertorio que sea verdaderamente interesante y que explore un poco las distintas vertientes de la música argentina que es riquísima. La mayoría de los arreglos los hice yo, y son un poco complejos, y también eso a la gente le atrae de alguna manera, que no sea todo tan sencillito, entonces implica para ellos también un desafío, aprender a cantar armonías más complejas. Así que estamos muy contentos con eso”

El día de hoy, martes 26 de marzo, a las 21.30h, el coro de la Academia Más Música, interpretará el Requiem de Mozart en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Villa Allende. El espectáculo tendrá un costo de $1500, en concepto de bono contribución para abonar los honorarios de los instrumentistas.

*Luis Pérez es pianista, compositor, director musical y docente con más de 30 años de trabajo ininterrumpido en Córdoba, y que ha llevado su obra por Argentina, Brasil y Europa. Es compositor de música sinfónica, de cámara, ballet, música para teatro, canciones, música para niños y para diversos instrumentos.