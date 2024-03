Sierras de Córdoba: Denuncian el despido de diez trabajadores de la CONAE

A través de un comunicado que se dio a conocer en las últimas horas, se denunció el repentino despido de diez trabajadores y trabajadoras que prestaban servicio en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ubicada en Falda del Carmen, Córdoba. Sus compañeros sostienen que la medida responde al plan de ajuste impulsado por el gobierno nacional y sostuvieron: «En la CONAE, no hay ñoquis, no hay casta. No sobra nadie».

«Son personas con quienes compartimos nuestra cotidianeidad durante años y de quienes sabemos fehacientemente que no son miembros de ninguna casta. Este mes que inicia deja sin sustento y sin cobertura de salud a personas que son sostén de familia, que necesitan cubrir los gastos crecientes con una inflación desatada en especial en el rubro alimenticio. A esto se suma que la oferta laboral para personas tan especializadas como las despedidas en la CONAE hace que las posibilidades de desarrollo en el ámbito privado en un contexto de total recesión, no puedan ser satisfechas en el corto plazo, dejando en total desamparo a nuestras compañeras/os y sus familias»; expresaron sus compañeros.

«Este golpe que reduce la planta de CONAE en un 5% de su planta de trabajadoras/es, la situación presupuestaria, donde se trabaja con un presupuesto actualizado a diciembre 2023 y la permanente licuación de los salarios, con acuerdos paritarios a la baja, ponen en riesgo la continuidad de los servicios y tareas de desarrollo científico-tecnológico que se realiza el organismo las cuales van desde brindar información ante catástrofes naturales para mitigar sus efectos, alerta temprana de focos de incendios, detección de pesca ilegal, actividades vinculadas a la seguridad y control de nuestra soberanía, entre otros»; concluyeron.