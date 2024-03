Desde el lunes queda desregulado el precio de la Yerba Mate

Las autoridades sanitarias tomaron la medida para proteger la salud de la población ante irregularidades sanitarias halladas en la elaboración.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que hasta el 31 de marzo se encargaba de fijar los precios de dicho producto, perdió esta potestad debido a un nuevo decreto impulsado por el presidente Javier Milei.



Por ello, desde ahora, los productores decidirán si aceptan el precio establecido o no y a partir del 1 de abril quedará desregulado el precio de la yerba mate.



El INAL realizó una investigación a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGa) y encontró que el producto no poseía registros de la información declarada en el rótulo.



Además, verificó que el establecimiento no contaba con habilitación municipal y que no cumplía con las condiciones edilicias e higiénico sanitarias para un establecimiento elaborador de alimentos.