¿Cómo sigue la salud de Roly Serrano tras su accidente?

Buenos Aires. Roly Serrano tuvo un grave accidente automovilístico en la noche del domingo cuando se trasladaba con su auto a la altura del kilómetro 115 de la ruta nacional 9. Según las primeras informaciones locales, el actor habría embestido a otro vehículo que iba adelante suyo y trasladaba a una familia. Según contó a Teleshow su representante, Jorge Alberto Gómez, Roly está en terapia intensiva desde el momento de ingresar al hospital zonal de la ciudad de Baradero, en la provincia de Buenos Aires.

Si bien en un principio, el actor se encontraba lúcido, con el correr de los minutos se empezó a descompensar y su estado desmejoró rápidamente. Tuvieron que llevarlo a la sección de Terapia Intensiva e intubarlo para que pudiera recibir respiración asistida “debido a su tabaquismo y sobrepeso”, destacó su representante.

Así las cosas, en horas de la mañana de ayer se aguardaba el traslado del actor desde el hospital de la ciudad de Baradero hacia el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) de la ciudad de Buenos Aires, pero a lo largo del día esta situación no pudo ser posible. Sobre este tema, Gómez habló con Teleshow para explicar cuál es la razón de la imposibilidad de la derivación.

“Todavía no lo podemos llevar en la ambulancia por una cuestión de que no llegó la ambulancia. No sé si será un problema de la obra social, y que no están conectados con este tipo de traslados. En realidad se necesitan las ambulancias con asistencia de respiración, que es todo lo que él tiene que llevar, como está en terapia lo tienen que llevar así, con todos los aparatos que corresponden”, comenzó explicando el representante del actor. “La idea es llevarlo al IMAC. Él sigue dormido como hoy lo vi, pero cuando se le vaya seguramente un poco el efecto de la droga que le dieron, ahí vamos a ver si puede despertarse. Pero por lo que me dicen los médicos, hasta que no lo llevemos al IMAC y no le hagan los controles correspondientes, no vamos a saber cómo sigue”, agregó.

Más adelante, Gómez relató el paso a paso del trámite para conseguir la ambulancia necesaria para el traslado del actor. “La obra social de actores le tiene que mandar una ambulancia. Desde acá, el hospital ya pidió el traslado, ya mandaron un correo electrónico a una dirección de e-mail que nos mandaron de la obra social, ya el hospital solicitó este servicio, pero aún no aparece. Ese es el tema. Todavía estamos esperando que llegue la ambulancia para que Roly pueda regresar a atenderse a Buenos Aires”, concluyó su representante.

En cuanto al siniestro vial, cabe destacar la palabra de Sebastián Rivadeneira, responsable de la dotación de Bomberos Voluntarios que intervino en el accidente. En horas de la mañana del lunes, indicó que “un vehículo quedó sobre la calzada y otro sobre la banquina”. “Nuestro trabajo fue sacar las baterías para evitar incendios”, dijo en FM Tiempo de Baradero. “La camioneta conducida por el actor Rolando Serrano había chocado por alcance al otro vehículo. Cuando llegamos ya habían trasladado a todos los ocupantes de los vehículos”, detalló al respecto.

En tanto, el Director Médico del Hospital Municipal de Baradero, Dr. Carlos Baliela, dio detalles de la salud del artista, cuando contó que Serrano había ingresado lúcido a la institución, pero que se descompensó con el correr de los minutos. Luego de realizarle controles, los profesionales que lo atendieron en urgencias determinaron su traslado a la sala de terapia intensiva y a la colocación del respirador artificial. El profesional detalló que Serrano, quien conducía una camioneta KIA de color gris, tiene “un traumatismo de tórax y un traumatismo de cráneo”, y que se encuentra “con pronóstico reservado”.