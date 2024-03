No podrá intimarse a los vecinos a pagar la capitalización

Tras el fallo de la justicia que ratificó la medida cautelar contra el cobro de la capitalización, la Defensoría del Pueblo informó que los vecinos de Villa Carlos Paz no deberán pagar ni podrán ser intimados por la Coopi.

La Cámara Apelaciones Civil y Comercial 1ª Nominación de Córdoba falló a favor de los vecinos y se ratificó la validez de una medida cautelar que le impedirá a la entidad enviar cartas documentos y amenazar a los usuarios.

Raquel Quintero forma parte del área de Asesoría Letrada y sostuvo: «La Cámara da la razón a la Defensoría y a los vecinos sobre lo que estábamos reclamando, frenando los avances de la cooperativa. El año pasado, la Defensoría pidió una cautelar y el Juzgado de Primera Instancia la concedió y entrón en vigencia en mayo. Ante esto, la entidad presentó un recurso de apelación y ahora la Cámara hizo lugar a lo que pedimos en defensa de lo vecinos y sigue vigente la medida».

Por su parte, el defensor del pueblo, Víctor Curvino, expresó: «Hemos iniciado la demanda colectiva apenas asumimos la gestión debido a la cantidad de vecinos que venían con este problema: el cobro de la capitalización. Había dos puntos muy importantes: uno era la medida cautelar (que salió a favor de los vecinos) para que no puedan intimar más a los vecinos, ni enviar cartas documentos ( (como lo hacen habitualmente), ni tratar de cobrar el rubro capitalización. Con esto, queremos alertar a los vecinos porque el cobro que intentan hacer no tiene validez alguna, la capitalización no se tiene que pagar más».

«Pedimos a todos aquellos que tengan dudas, que se acerquen a la Defensoría del Pueblo. Los vecinos fallecidos no trasladan la deuda, uno es socio a nivel personal y les están llegando muchas notificaciones a los parientes de los fallecidos. Intiman a vecinos que no están más y es preocupante lo que hacen. Cabe aclarar que también hay una acción de reintegro de los vecinos que no son socios para que se les devuelva la plata. Sabemos que son procesos cortos, la justicia no tiene los tiempos de nosotros, pero está judicializado para que tengan que devolver más de 3.500 millones de peso que cobraron».