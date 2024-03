Así se conmemoró en Carlos Paz el Día de la Mujer

SOCIEDAD

Villa Carlos Paz. Durante este 8 de marzo se llevaron a cabo diferentes actividades para conmemorar el día de la mujer en Carlos Paz, su lucha por la igualdad y los derechos, y se recordó a las victimas de femicidios de la ciudad.

En la plaza del avión se realizó una radio abierta, donde participaron diferentes mujeres, y se recordó a las víctimas de violencia de género, como Yolanda Romero y Andrea Castana, entre otras. En este caso, estuvieron presentes Nadia Corso y Macarena López Salvans, las amigas de Andrea, quienes expresaron: "Fuimos amigas y vivimos todo, quienes tienen amigas por las que darían todo, pueden entender que nosotras dejamos el cuerpo. Con Nadia somos amigas de lucha y de la misma forma lo hicimos con Andrea. La vida nos la puso muy difícil. Cuando vemos los pasos de sus hijos, a los que ella no pudo ver crecer, nos parte el alma, ver una foto de ellos y no verlos con Andrea. Somos madres y pensamos en todo lo que le hicieron perder, tenemos ganas de abrazarla. Aunque quieran taparlo, olvidarlo, falta una vecina de nuestra ciudad que fue arrebatada injustamente y asesinada en un lugar público y necesitamos respuestas".

Por otra parte, en la costanera de Carlos Paz las instituciones intermedias se reunieron para llevar adelante una intervención artística. María Josefina López Amaya, del Colegio de Abogados, manifestó: "Para nosotros no es un feliz día, sino un día de reflexión sobre todo, de lucha, de conmemoración, sobre todo para reivindicar derechos y continuar en esa lucha de reivindicación de derechos. Todavía nos falta un largo camino para conseguir esa igualdad y equidad que todos los días buscamos en cuanto a los derechos en general. Es diaria la construcción que hacemos en cuanto a los lugares de poder que se le da a la mujer, que nos dan o que nos permitimos llegar. Creo que es una construcción continua. No es fácil porque no es de un día para el otro. Tratando de trabajar positivamente, invitando siempre a los colegas varones, que si bien se van sumando de a poco, todavía les cuesta. Lo importante es trabajar en equipo, en conjunto, y todos con el mismo objetivo de permitir también a la mujer estar, participar, que su voz se escuche y que la participación sea de manera activa y no de manera silenciosa".