La historia del carlospacense que creó una combi cervecera

Un vecino de Villa Carlos Paz tuvo la idea de crear su propia chopera con barra incluida, todo motivado por su amor la cerveza. Su creación no tardó en viralizarse en redes sociales y nunca imaginó que en tan sólo algunos meses, se convertiría en un ingreso económico para su hogar y le permitiría crear su propio emprendimiento.

Todo empezó en septiembre del 2021, cuando Bruno Seguel armó la chopera y una amiga se la pidió prestada para su cumpleaños. A modo de chiste, él dijo: «Si alguien te pregunta, háceme propaganda para ver que pasa». Y así fue, al punto que Bruno terminaría por crear su propia combi-cervecera y comenzó a trabajar en diversos eventos.

Bruno contó a EL DIARIO: «Después de prestarle la chopera a mi amiga, de golpe me empezaron a llegar consultas por el alquiler. Me puse a estudiar mejor el sistema de frío y a perfeccionarlo, de repente me encontré asociado con mi novia y pasamos de tener una chopera a tener varias. Sorprendidos, ese año conseguimos un lugar en la Fiesta de la Cerveza que se llevaba adelante en enero del 2022 en la localidad de San Antonio. Nos pusimos y armamos cuatro choperas más, trabajamos tres días a full».

«Teníamos una combi vieja que era solo para transportar las cosas y decidimos remodelarla. Fui al chapista, se le hizo la mecánica y al siguiente año, en la Fiesta de la Cerveza, ya teníamos la «Combeer» renovada con 7 canillas a la vista. Trabajamos con productores de cervezas locales que siempre nos abastecen y desde que arrancamos, conocimos gente muy copada que quedó enamorada de la combi y nos apoyan mucho en el emprendimiento»; añadió el joven emprendedor.

«Ahora, además de nuestros empleos, alquilamos la «Combeer» y choperas para todo tipo de eventos, juntadas, cumpleaños, casamientos. Durante la temporada de verano, estuvimos trabajando en la localidad de Icho Cruz»; concluyó.

Para contactar a Bruno y conocer más de la Combeer, ingresar al Instagram: Unabirra.choperas o comunicarse al (3541)-658448.