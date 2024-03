Necesitan siete millones de pesos para los medicamentos de su hija

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 8/3/2024 · 22:14 hs

Uma Martina Barzola tiene 12 años y vive en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz junto a su mamá, desde hace dos años es tratada por fibrosis quística y desde hace dos meses no recibe la medicación de parte de Apross. Su familia está desesperada y lanzó una campaña para poder juntar el dinero, un monto que supera los 7,5 millones de pesos.

El tiempo corre y Uma empezó a padecer los síntomas de la enfermedad, la costosa medicación es la única que puede ayudarla. La madre hará una presentación legal con su abogada el próximo lunes, gasto que también deberá afrontar.

Es por ello que apelan a la solidaridad de los vecinos de Carlos Paz.

Su mamá, en diálogo con EL DIARIO manifestó: «Ella debe tomarlo todos los meses, en abril van hacer dos años y no lo puede cortar. Lleva dos meses sin tomar la medicación, Apross no nos da respuesta. Le hacen también dos sesiones de fisioterapia por semana. Tiene otra medicación que nos la van entregando por partes. El abogado va hacer una presentación el lunes y no poseemos tampoco ese dinero que nos piden, que son alrededor de 100 mil pesos».

Para colaborar con Uma, puede hacerse transfiriendo al Alias: fer.emi.uma