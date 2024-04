Sueldo en abril 2024: 20 gremios cerraron la paritaria con aumento

SOCIEDAD

1/4/2024

Para el cuarto mes del año 20 gremios cerraron paritarias con incremento. Ocurre en medio de una gran pérdida del poder adquisitivo del sueldo. En ese marco en abril de 2024 varios rubros tendrán aumentos significativos.

Recordemos que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de enero, el salario formal no logra cubrir el valor de una canasta básica, lo que demuestra el atraso salarial con el que corren no sólo empleados formales. La situación empeora más en el caso de los trabajadores no registrados.

De cuántos son los aumentos de sueldo en abril de 2024, según los gremios

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) acordó una actualización salarial que se da por fuera de las paritarias del 20% en abril. También acordaron un 17% para mayo.

Por su parte el Sindicato del Neumático (SUTNA) aseguró como mínimo la inflación de este mes por una cláusula ya acordada. Además cobrarán un 4% adicional como base de la paritaria entrante y un bono de fin de año de $100.000.

Los telefónicos tendrán un 50% de aumento correspondiente al acuerdo del 100% que alcanzaron a principios del mes sobre los salarios de julio 2023.

Los Camioneros acordaron un incremento del 45% para marzo-abril pero por ahora el Gobierno retrasa su homologación

En cuanto a los hoteleros, acordaron un aumento del 90% trimestral que se pagará en cuotas del 30% durante los meses de abril y mayo.

Los empleados de Comercio cobrarán un 17,6% en abril que corresponden a los salarios de marzo. En tanto los empleados de comercio del área turismo, recibirán una suma de carácter no remunerativo en sus salarios de abril del 17,6% (17% que corresponde a marzo de 2024 y un reconocimiento del 0,6% por las diferencias mes de febrero 2024).

Los trabajadores vitivinícolas también tendrán aumentos. Su salario se incrementará en un 85% para el operario de bodega y 80% para el obrero de viña.

El gremio de Sanidad estableció un salario básico por encima de los $1.300.000 en la escala. Es importante destacar que el aumento del salario de abril aplica para todos los trabajadores afiliados o alcanzados por el gremio.

Las empleadas domésticas tendrán una actualización del 15% en su eudlo. De esta manera, dependiendo de la categoría llegarán hasta los $327.660,99 mensuales.

Empleados de la Construcción, obtendrán 14% para marzo, que se cobrará en abril, con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El personal de seguridad, a través de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) oficializó el acuerdo salarial, no homologado, para los trabajadores de la actividad que alcanza un aumento del 73% en tres tramos.

Trabajadores agremiados en SMATA acordaron un aumento bimestral no remunerativo del 30% para marzo. De este modo, la paritaria alcanza un acumulado durante el presente año que trepa al 80,5%. Según dio a conocer la organización sindical que conduce Ricardo Pignanelli, en el acta acuerdo firmada por las partes se definió que el pago de la suma no remunerativa sea desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril.

Los gremios nacionales nucleados en UPCN y ATE volvieron a dividirse. El Gobierno de Javier Milei ofreció un aumento del 8% para el mes de marzo, sobre la base de febrero de 2024 que fue aceptada por UPCN mientras que ATE la rechazó.

Los trabajadores de entidades deportivas cobrarán un aumento del 15% en marzo, otra del 20% en abril y finalmente un 20% en mayo. Todos los tramos se calcularán sobre la base salarial de febrero 2024.

Los ferroviarios tendrán un incremento del 20,96% en marzo.

Los afiliados a La Unión Obrera de la Construcción (UOYEP) confirmaron una suba del 15% en los salarios básicos más una suma no remunerativa de $100.000. Con el nuevo incremento a los salarios básicos, el valor hora de un operario pasó a $2.511,25 mientras que un operador calificado cobrará la hora $3.044,29.

En cuanto a los trabajadores rurales tendrán un aumento del 12% para los peones de campo, por lo que su básico llegará a los $425.231,67 y el jornal a los $18.707,22.

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, alcanzando una suba del 50% durante el primer trimestre del año.

Los aceiteros acordaron una suma no remunerativa a cobrar en el mes de marzo que va desde los $77.402,70 hasta los $100.456 de acuerdo a la categoría.

La Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF) acordó un aumento paritario del 86,13% sobre la base de los salarios de diciembre, que se dará de forma retroactiva desde enero hasta marzo. Este gremio nuclea a farmacéuticos de Ciudad y del conurbano bonaerense.

Finalmente los trabajadores de carga y descarga tendrán un aumento del 17% aplicado sobre los básicos del mes anterior. En ese marco Los trabajadores de la carne cobrarán un aumento del 40% que corresponde al 100% acordado en donde el primer tramo se cobró en el mes de marzo correspondiente a febrero.