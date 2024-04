Volvieron a internar a Jorge Lanata

Buenos Aires. Jorge Lanata volvió a quedar internado este fin de semana largo en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires, a cinco meses de haber recibido el alta de su última internación.

“Jorge Lanata se está recuperando, tuvo una dificultad respiratoria pero ya está bien, está en Favaloro y en cualquier momento sale, así que le mandamos un beso grande desde acá”, informaron sus compañeros de Lanata Sin Filtro esta mañana en Radio Mitre.

Cabe recordar que hace pocas semanas, apareció un video de Jorge Lanata que preocupó a todos y fue comentado por los usuarios de las redes. Tanto en Twitter como en TikTok, un clip del periodista en pleno programa de radio en el cual parece luchar por mantenerse despierto, alertó sobre su estado de salud. Pero luego, el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América), donde se ocupó de desestimar las especulaciones sobre su presente y sugiriendo que el material difundido podría haber sido editado de manera malintencionada.

“Todo el mundo dice ´cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’, contame vos”, señaló Ángel de Brito sobre las voces que se alzaron al momento de viralizarse esas imágenes, ante lo que sin dudar, Jorge indicó: “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”.

Sobre la verdad de las imágenes remarcó: “Yo creo que está editado. Yo no recuerdo un periodo tan grande de estar dormido en el programa. Que yo me he quedado escuchando con ojos cerrados, probablemente, pero eso no es estar dormido. Por una cuestión de tiempo, no puedo estar dormido, tengo que estar hablando, sino salta”.