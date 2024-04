Echarri habló de los dichos de Francella: “Estoy en las antípodas de ese pensamiento”

Buenos Aires. Días atrás, las declaraciones de Guillermo Francella sobre el gobierno de Javier Milei tuvieron gran repercusión en la comunidad artística. El actor de Casados con hijos se mostró esperanzado con que la gente “empiece a disfrutar un poco más de estas medidas”, en referencia a la gestión de La Libertad Avanza, y aseguró que las mismas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

La frase causó revuelo al ser pronunciada en medio de una serie de reclamos de los artistas por algunas medidas del presidente que proponían un recorte del presupuesto para la cultura, apuntando contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y hasta sugiriendo el posible cierre del cine Gaumont, con una polémica que alcanzó a Mirtha Legrand.

En este panorama, Érica Rivas, María Valenzuela, Julieta Zylberberg y Nancy Dupláa fueron algunas de las voces que se levantaron contra los dichos de Francella. Y ahora también se sumó la de Pablo Echarri, pareja de Nancy y productor de su nueva otra de teatro. “Muchos compañeros tuyos han levantado la voz sobre los recortes del gobierno. ¿Cómo estás vos? le preguntaron en Intrusos. “Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción”, expresó.

Durante el pre estreno de Exit, obra que él produce y protagonizan Dupláa, Fer Metili y Juan Pablo Geretto, Echarri fue consultado puntualmente por la opinión de Francella. “No me extraña la postura de Guillermo”, sentenció ante la pregunta del notero Alejandro Guatti. “Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar”, agregó.

“Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo”, continuó Pablo en la entrevista con el ciclo de América, y justificó su posición. “Creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho”, expresó. “Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican.

Para finalizar, Echarri no quiso entrar en polémicas y resumió su posición política respecto a la de su colega. “Sabemos que pensamos muy, muy diferente. Vemos la realidad de forma diferente y, vuelvo a decir, me alegro que él pueda expresarlo con total libertad”, cerró.