Pesar en Cosquín por la muerte del profesor Carlos Dominguez

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 10/4/2024 · 15:57 hs

Bajo un día otoñal se despidió el profesor Carlos Domínguez. Su Cosquín triste lo despide. Tanta luz dejó en sus colores que el titular de Cultura del municipio Jorge González lo despidió en las redes sociales reflejando su pesar: "Se acaba de ir el querido Profe Domínguez, un abrazo al cielo! Hasta siempre querido amigo!

Por su parte, Jorge Cruz Crinejo también posteó "Ayer, antes de ayer, caminé tus cuadras con Ricardo, íbamos charlando y recordando todos los sueños que teníamos aquellos años mosos. Yo le decía que un grupo de alumnos de La Caraffa me cayeron con los Profes. Charlamos, y te recordaba profe Domínguez. Aprendí a quererla a la Escuela Caraffa junto a vos, y con ella, te quedaste para siempre con nosotros. Seguro que un día brindaremos como ya no se acostumbra, pero que vamos a brindar no hay dudas.Hasta luego, de pie en el caballete.

El profesor Carlos Domínguez, seguirá siendo una institución en la capital del Folclore, sobre todo en artes plásticas. La Escuela de Bellas Artes Emilio Caraffa, seguirá siendo su casa.