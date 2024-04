El drama de un vecino de Tanti: denunció a su hijo por abuso sexual

Una familia de Tanti se encuentra atravesando un duro caso de abuso sexual y reclama que haya justicia. El padre de una menor radicó una denuncia en 2019 contra su hijo mayor, tras haber descubierto que éste abusada de la adolescente.

A cinco años del caso, el hombre sostiene que el agresor «sigue libre» y lleva una vida normal.

Los padres de la menor, que en ese momento tenia 14 años, realizaron la denuncia en la unidad judicial de Villa Carlos Paz.

El padre de la menor contó a EL DIARIO: «Él es hijo de una pareja anterior y en ese momento, tenía 27 años. Se empezó a acercar con la idea de tener un vínculo con su hermana y como mi mujer y yo viajamos, él se ofrecía a cuidarla mientras no estábamos. Un día nos dimos cuenta de lo que estaba pasando porque lo sorprendí en su habitación. Lo eché de la casa y lo denuncié por abuso. Ella nos contó todo lo que había pasado, que él la iba seduciendo y la manipuló».

«Ella recién se dio cuenta después de lo que estaba pasando y recibió contención. La denuncia la hicimos en 2019, antes de la pandemia, y hasta el día de hoy, no hubo avances y él sigue suelto. Todo lo que le pasó a mi hija, ella lo contó en el Polo de la Mujer. Tenemos todas las denuncias y restricciones»; agregó el vecino.

Por su parte, el abogado Franco Díaz representa a la familia y sostuvo: «Se hizo la denuncia penal por un hecho de abuso sexual contra el medio hermano de su hija. Yo me constituí como querellante particular y solicité la imputación por abuso carnal calificado por el vínculo, porque solo había un expediente de violencia familiar. Después no hubo más llamados, pedimos las pericias psicológicas y nunca se hicieron. Nos sorprende la demora, la denuncia la hicimos en 2019 y todavía no lo han llamado a indagatoria». «En un momento, sabíamos que él tenia pensado irse del país y lo comentamos para que no se le permita la salida. Pedimos varias veces la orden de detención y no ha pasado nada»; completó el letrado.