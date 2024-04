Cuál es la fecha límite para anotarse a las Becas Progresar 2024

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, inició un nuevo periodo de inscripción para las Becas Progresar. Estas becas están divididas en tres programas: Obligatorio, Superior y Trabajo, y ofrecen un total de $240.000 al año, distribuidos en 12 cuotas mensuales.

Estas becas están dirigidas a jóvenes que buscan completar sus estudios obligatorios y continuar con su formación. El objetivo del programa, según el comunicado oficial del Gobierno, es promover la responsabilidad individual y el empoderamiento a través de la educación.

Becas Progresar 2024: hasta cuándo tengo tiempo de anotarme

Si bien el período de inscripción para todas las líneas de Becas Progresar comenzó el 10 de abril, la fecha límite varía según a el programa. Para Progresar Obligatorio y Progresar Superior ,que incluye Enfermería, cierra el 30 de abril y en el caso de Progresar Trabajo se extiende hasta el 30 de noviembre

Becas Progresar 2024: requisitos para anotarme

Las personas interesadas en solicitar este beneficio deben cumplir con ciertos requisitos y respaldarlos con la documentación necesaria. Aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos o no presenten la documentación requerida durante el proceso de inscripción no recibirán el pago de las Becas Progresar 2024. Algunos de los requisitos pueden variar según el programa al que se busca aplicar.