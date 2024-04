Llaryora se solidarizó con Israel y condenó los ataques de Irán

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se manifestó este domingo por primera vez sobre el conflicto en Medio Oriente para solidarizarse con Israel, y para condenar los ataques de la República Islámica de Irán.

"La paz y el diálogo son el único camino para la resolución de un conflicto, la guerra y la violencia no son opciones. Me sumo a las expresiones de repudio y fuerte condena por los ataques que desde Irán se intensificaron sobre el pueblo de Israel, con quien me solidarizo", escribió en la red social X.

Noticias Relacionadas Los líderes del G7 condenaron los ataques de Irán y advierten por una escalada

"La humanidad debe unirse para reclamar el fin de los atentados terroristas que ponen en riesgo la paz mundial y que tienen como blanco a familias inocentes y, en este caso, a muchos compatriotas", agregó.

Y cerró: "Cabe recordar que recientemente la Justicia de nuestro país definió a Irán, en el marco de la causa #AMIA, como un “Estado terrorista” y autor responsable del delito de lesa humanidad. Expreso enérgicamente mis más profundos deseos de paz".