Polémica en Catamarca: Milei apareció en el manto de la Virgen del Valle

Una fuerte polémica se desató en Catamarca por la aparición de la imagen del presidente Javier Milei en el manto de la Virgen del Valle. Más de 40.000 personas estuvieron en las calles para rendir tributo a la Virgen y hubo cuestionamientos por el manto bordado que fue bendecido por el obispo Luis Urbanc.

La encargada del bordado, Graciela Díaz de Carrizo, dijo que la acción «no tuvo un tinte político», sino que lo hicieron «por amor».

Concretamente, se recreó una fotografía del presidente junto al Papa Francisco y hubo repudio de una gran parte del arco político.

Para defender la decisión de sumar la imagen del mandatario argentino al manto sagrado, Díaz de Carrizo expresó a Cadena 3: «No entiendo la polémica. Los mantos son totalmente teológicos, hablan de dios y este en particular surgió en las elecciones de octubre. Tomé el voto y dije ‘madre vota tú’ y lo puse en el sobre y volví a casa con un poco de paz. Al día siguiente viene una señora y me dice: ‘le hice una promesa a la Virgen del Valle que le regalaría una imagen al señor presidente electo’. Todo quedó allí, pasó noviembre, llegó diciembre y yo comento a un sacerdote esta inquietud y a su vez le aviso al señor obispo y él me contestó que sería una gran bendición que le regale la Virgen al señor presidente y eso fue todo lo que dijo él».

«Esto no tuvo un tinte político, jamás. Lo hicimos por amor, que toque el corazón, la mente, le dé sabiduría, fortaleza, luz, fidelidad al señor presidente para que nos gobierne y nos saque adelante. ¿A dónde está lo malo?»; preguntó la mujer.