Denuncian que se ha vuelto una odisea viajar por el Valle de Punilla

Desde hace algunas semanas, vecinos del Valle de Punilla vienen reclamando por el estado de las unidades que atraviesan la región y el incumplimiento de las frecuencias. Sostienen que la situación se ha vuelto crítica y que aquellas personas que viajan temprano para trabajar y los chicos que deben asistir a clases, sufren constantes inconvenientes.

Asimismo, muchos advirtieron por el riesgo que implica viajar con exceso de pasajeros.

En las ultimas horas, se viralizó el reclamo de un vecino de la localidad Villa Santa Cruz del Lago, quien contó el calvario que padece a diario y cuestionó la falta de respuesta de los organismos encargados de controlar a las empresas de transporte.

«Trabajo en Córdoba y vivo en Villa Santa Cruz del Lago, me tomó el colectivo que hace el recorrido Tanti- Córdoba. Actualmente, hay dos empresas que brindan el servicio. Una es FonoBus, que va por Avenida Colón, y la otra es Sarmiento, que va por Ruta 20. El horario que nos queda bien corresponde al primer colectivo, a las 6,20 horas. y coincide con el horario de los chicos también, así que la demanda es importante. Nosotros estamos en paradas intermedias y el colectivo no frena porque va repleto y tampoco se manda ningún refuerzo»; denunció Francisco Locati.

«Últimamente, no están saliendo puntualmente. Hice la publicación en las redes porque esto se está repitiendo y se ha vuelto algo frecuente. Para mí, no poder tomar ese colectivo me implica esperar una hora más o tener que tomar otro colectivo hasta Carlos Paz y luego uno a Córdoba, lo que me implica tener que pagar de más»; agregó.

«Esta problemática afecta muchos usuarios, no importe qué empresa sea, las llevan los colectivos repletos y pasajeros parados. El día martes, desde la Terminal de Carlos Paz, el coche salía repleto y la gente del ERSEP estaba mirando toda la situación con la gente abarrotada hasta la puerta y no dijo nada. Lamentablemente, parece que permiten eso y si llega haber un accidente, eso va ser una tragedia, una carnicería. Parece que van a esperar que pase una desgracia»; completó.