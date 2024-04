Carlos Paz: Una historia conmovedora surgida de una tragedia

El pasado 16 de abril del 2023 se cumplió el primer aniversario de la muerte de Franco Marino, el joven oriundo de Villa Carlos Paz que falleció luego de haber sido embestido por un auto en el barrio La Quinta. Aquel dolor provocado por la tragedia, pronto se convirtió en una historia de amor conmovedora: sus amigos se juntan cada día 16 para acompañar su madre y se transformaron en un verdadero sostén para toda la familia.

Evelin Marino tuvo a Franco cuando era muy joven, era su único hijo varón y una ayuda constante para ella. Luego llegaron sus tres hermanas, Uma (14), Catalina (11) y Olivia (9), a quienes adoraba y cuidaba. Cuando la muerte irrumpió en su vida, ella sintió que no iba a poder sola. Sentía un dolor tan grande que no sabía cómo seguir. Fue entonces que los amigos de su hijo, se convirtieron en sus hijos.

El día 16 de cada mes se reúnen en su hogar para recordarlo, pero eso no es todo, tienen un grupo de WhatsApp donde se comunican a diario y se organizan para ayudar a Eve con el cuidado de sus hijas y hasta brindarle ayuda económica.

Los jóvenes tienen entre 20 y 22 años, se mantienen activos en redes sociales y renuevan el pedido de justicia.

Hace algunos días atrás, al cumplirse un año del choque fatal, ella encargó una torta para celebrar la vida de su hijo y todo lo que les dejó. «Más allá que él no está, quería celebrar lo que fue su vida. Unos días antes fue mi cumpleaños y no nos habíamos juntado, así que me pareció necesario. Si bien él no está físicamente, está más presente que nunca con sus amigos y todo el apoyo que tengo de ellos. Los amigos de él son un pilar fundamental en mi vida, es como si ahora tuviese muchos como él. En todos encuentro un poco de esa chispa, de la alegría que él tenia. Siempre les digo que son las curitas del alma, cada 16 están en mi casa o me están hablando por teléfono. Si necesitan algo mis hijas, ahí están. Obviamente que ellos no son reemplazo de nadie, pero creo que han sido y son parte de la vida de Franco»; reconoció la mujer.

«Al principio, pensé que lo hacían por el dolor y que luego irían retornando a sus cosas, pero se fueron afianzando y convirtiendo en parte de mi familia. Este año, mi hija cumple 15 años y como toda niña, quiere su fiesta. Las chicas me están ayudando para organizar y ver como hacemos con todo y estoy muy agradecida por todo lo que hacen»; añadió.

Los amigos de Franco son quienes además están bregando constantemente por que haya justicia y sostienen que se debería ordenar la detención del conductor involucrado en la tragedia.