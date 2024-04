Conmemoraron en San Antonio el 42° aniversario de la Gesta de Malvinas

San Antonio de Arredondo. Con un acto en el Centro Cívico, se conmemoró hoy en San Antonio de Arredondo el 42° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Con la presencia de autoridades municipales, encabezadas por el intendente Ariel Moyano, veteranos de guerra y vecinos de la ciudad, se realizó un emotivo acto en homenaje a los héroes caídos en combate.

El intendente Ariel Moyano dijo que las Malvinas son parte de la identidad de San Antonio.

“Honrar a nuestros héroes de Malvinas es parte de la identidad de San Antonio, obviamente compartido con todos los compatriotas argentinos, pero nosotros hemos construido en base a la malvinización parte de nuestra identidad”, señaló Moyano en diálogo con El Diario.

“El 80% de nuestras calles llevan nombres de héroes caídos en combate en Malvinas y hemos tenido ex combatientes concejales. Además, se está construyendo un monumento en la costanera de la ciudad en honor a nuestros héroes”, afirmó el titular del Ejecutivo municipal.

“Acá viven actualmente unos 10 veteranos de guerra, desde concejales hasta integrantes de la comisión que tuvo su sede en el Centro Cívico, y son parte activa de nuestra sociedad. Además, hay un veterano de guerra que ha escrito ya dos libros, Ricardo Vélez, quien ha relatado sus vivencias en Malvinas. Nosotros creemos que el proceso de malvinización no tiene tiempos ni dimensiones, es para siempre. Donde haya un argentino hay que hacer el proceso de malvinización”, finalizó el intendente Moyano.

Por su parte, el veterano de guerra Ricardo Vélez, señaló que “debemos mantener siempre vivo todo lo que nos tocó vivir en Malvinas, como decimos nosotros, ´seguir malvinizando´. Hacer estos actos, para honrar a nuestros amados héroes, nuestros hermanos, y llevar nuestras palabras a los colegios, lo que nos tocó vivir. Que la historia siga presente cada día en nuestros compatriotas, para que esas muertes no hayan sido en vano”.

El veterano de guerra Ricardo Vélez gritó un emocionante "¡Viva la Patria!" al finalizar sus palabras.

“Hay que mantener esa bandera en alto, para que nuestros héroes no sean olvidados. Debemos honrar a nuestros héroes, no solo a los que dieron la vida, si no también a los que estamos vivos y somos parte de este Pueblo Argentino. Somos el reflejo de la última guerra de la historia de la Argentina. Por los siglos de los siglos, amén, ¡Viva la Patria!”, finalizó emocionado Vélez.