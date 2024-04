Virginia Gallardo se accidentó con su moto

Buenos Aires. Virginia Gallardo vivió un mal momento en horas de la tarde del jueves cuando protagonizó un accidente con su moto en el barrio de Martínez. La vedette estaba viajando para cumplir con su labor en Poco correctos (El Trece) cuando terminó tendida sobre el suelo.

La panelista, al llegar al canal, relató al aire qué fue lo que vivió. “Lo digo por si alguien vio a una chica tirada con una moto en Avenida Libertador y Alvear. ¡Era yo!”, comentó, poniéndole humor al incidente por el que, según contó, se sentía dolorida.

“Sé que es algo que ocurre normalmente. Un auto me frenó a centímetros, el conductor se bajó y se la agarró con el taxista de al lado. Le dice ‘viste lo que me hiciste hacer’, mientras tanto, yo estaba tirada en el suelo”, comentó, sobre el choque. “Me caí en el asfalto para el costado”, aseguró, mientras sus compañeros de ciclo le preguntaban cómo había sido el accidente.

Ahí, la actriz detalló las molestias que estaba empezando a sentir. “No me puedo sentar bien, por eso puse el almohadón. Me caí del lado izquierdo y me duele la pierna, la cola, el abdomen. Fue un accidente afortunado, me levanté rapidito”, relató, sobre lo que vivió. “En el transcurso del programa le empezó a doler”, comentó Estefi Berardi.

“¿Vos te sorprendiste con el paragolpes del vehículo en tu motocicleta o frenaste y no llegó?”, indagó el Pollo Álvarez. “¡No! Frené y no hubo opción a nada”, contó. Virginia también relató que el hombre del auto que la chocó no tuvo la mejor actitud para socorrerla. “Mi marido me dice que le pida el seguro y cuando me acerco al hombre me dice ‘¡pero si vos me chocaste a mí!’. Por suerte, estoy bien”, concluyó, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.

En junio del año pasado, antes de la muerte de Silvina Luna, la vedette se abrió sobre el padecimiento físico que tiene desde que se operó con Aníbal Lotocki. “Convivo con el dolor hace 15 años y ya es una naturalidad en mi diaria pero él sabe, ¿Cómo demostramos eso?”, señaló, entre lágrimas mientras se refería a las dos mediaciones que tuvo con el médico, que está detenido desde octubre del año pasado.

“Yo me operé hace 15 años, estamos en 2023 y también es un hartazgo para nosotras. Entiendo que los medios nos busquen, pero ¿qué mas quieren que digamos? Nosotras queremos que se haga cargo de lo que hizo y que la Justicia actúe. Yo quiero Justicia, no me importa el perdón. ¿Cómo voy a esperar que él empatice con nosotras cuando su hermana y su actual mujer tienen lo mismo en el cuerpo? Hace dos años murió un hombre y fraguaron la historia clínica”, había dicho, en una nota con Telenoche.

A corazón abierto, Virginia habló de cómo convive con los malestares físicos. “A mí no me afectó en la parte renal o como en otros casos, todo lo que hemos venido escuchando. Pero todo lo que él decía, lo del ciático, lo de los dolores, lo del cemento y el plástico, es lo que tengo yo. O sea, todo condice con lo que digo yo”, había detallado. “Yo estos dolores los tengo y los voy a tener de por vida, con la diferencia de que yo vivo de mi cuerpo”, señaló.

“Yo también, al igual que Mariano Caprarola, confié en Lotocki y cuando la veía a Pamela Sosa decir en el noticiero ‘me está temblando el cuerpo’, es la misma sensación que nos provoca a todos, como una cosa, que no sé cómo explicarlo, me angustia hasta el día de hoy, no lo podés nombrar, no lo podés ver. Es como una cosa horrible”, aseveró. “Ni hablar de mi primer y única mediación así, frente a frente, es terrible. No lo puedo ver en tele, imaginate que yo trabajo de esto y encima, tengo que hacer el esfuerzo”, se lamentó.

“Yo entendí que la vida me puso en esta carrera por un montón de cosas, después terminé operada, también producto de la exposición, el querer buscar la perfección, el cuerpo perfecto y hoy estoy acá sentada y gracias a Dios, estoy bien de salud. Entonces entendí que este era el lugar que me tocaba, el poder contarlo, poder buscar justicia. Yo no esperé estar postrada en una cama o al borde de la muerte”, concluyó.