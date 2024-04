Fue a operarse una rodilla, pero le intervinieron las dos por error

SOCIEDAD

21/4/2024

La Plata. Benjamín Roldán, un joven de 24 años y empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), atraviesa horas de incertidumbre desde el último viernes, cuando despertó de la anestesia que le habían aplicado en el sanatorio San José de Villa Elisa, en el partido de La Plata, para operarle los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y observó que tenía ambas intervenidas. Aún sin una respuesta concreta desde el centro de salud, la víctima de un presunto caso de mala praxis ahora trata de enfocarse en una recuperación que, en consecuencia, podría ser más extensa de lo pensado inicialmente.

Tras internarse a las 8 de la mañana, Benjamín ingresó al quirófano para operarse su rodilla izquierda. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente cuando abrió los ojos tras permanecer algunas horas dormido. Prueba de ello pudo dar Matías: “Lo trajeron a la habitación desde el quirófano y sólo nos dijeron que tenía un punto de sutura en la rodilla derecha, que se habían confundido, pero que igual habían escuchado un chasquido en esa rodilla y por eso se equivocaron”, relató al diario El Día de La Plata.

Mientras daba su versión de los hechos, el primo de la víctima lamentó el destrato y la falta de empatía que padeció Benjamín durante su estadía en el centro de salud, ubicado en calle 55 y 8, a unas pocas cuadras del camino Centenario. “Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 20 para que le den el alta y no le acercaron ni agua de tomar. Además de que le operaron las dos rodillas, nadie vino a decirnos cómo era el post operatorio, si mi primo puede comer o tomar algo, qué medicación y cuándo tiene que tomarla”, contó durante la entrevista. Y, sumamente indignado, sostuvo: “Es una vergüenza lo que hicieron”.

Benjamín fue intervenido por un traumatólogo del sanatorio ,y según contó su primo, el profesional solo atinó a explicar que se había tratado de un error, pero nunca les confirmó que haya existido una operación en la pierna que no estaba lesionada. “Creemos que lo anestesiaron dos veces. Porque si la operación iba a tardar 40 minutos y él estuvo tres horas en el quirófano, calculamos que le tienen que haber reforzado el sedante. Mi primo solo recuerda que le inyectaron la epidural”, sostuvo.

“Nos dicen que en 15 días mi primo va a volver a caminar, pero antes de operarlo ya le habían anticipado que tenía que tener un mes de reposo. Ahora con esto no sabemos qué va a pasar”, explicó el familiar, respecto al periodo de recuperación que deberá afrontar tras la doble intervención quirúrgica.

A raíz de este hecho, Benjamín y su familia están decididos a iniciar acciones legales por mala praxis contra la clínica San José. “Pero porque además el trato humano dejó bastante que desear. Solo pidieron disculpas y durante todo el día nadie apareció en la habitación. Fui varias veces hasta la administración y nadie sabía decirme nada. Nos dieron una historia clínica muy básica donde no explica demasiado qué fue lo que hicieron y nos dijeron que en 48 horas, es decir, el domingo -por hoy-, nos van a entregar una historia clínica completa. Esperemos que sea así. El médico solo vino a pedir disculpas y no apareció más”, subrayó Matías.

A la espera de una pronta rehabilitación, Benjamín ahora implora que la intervención que le practicaron por error en la rodilla sana no le impida continuar con el ritmo de vida que solía llevar hasta antes de la operación. “Mi primo es un chico joven que estaba esperando esta operación para poder reincorporarse al trabajo. Él tiene una vida bastante activa y ahora no sabe si lo que le hicieron en la rodilla sana lo va a perjudicar en algo. Cuando pueda caminar va a tener que hacerse estudios para ver qué le hicieron, porque no confiamos en lo que nos dicen”, concluyó.