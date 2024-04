Dolores Fonzi criticó a Guillermo Francella por sus dichos sobre el Gobierno

México. En el contexto de la entrega de los Premio Platino, Dolores Fonzi cargó contra Guillermo Francella. La actriz y también directora de cine estuvo presente en la gala que se realizó en la Riviera Maya mexicana y se alzó con el Premio del Público de Iberia a la Mejor Interpretación Femenina por el papel principal que desarrolló en su película Blondi.

“Increíble llegar acá y recibir el premio del público a mejor actriz. Es espectacular”, comentó sobre el galardón recibido. Por otra parte, habló sobre la experiencia de ser actriz en una película dirigida por ella misma. “Fue divertido. Cuando sos actor y después dirigís, es un regalo. Siempre estas acostumbrado a hacer las películas para los demás. Santiago (Mitre) me ayudó. En tres semanas del rodaje no estuvo directamente, pero me llamaba para preguntarme si había llegado con el plan”, dijo en diálogo con un cronista de Intrusos (América) a la vez en que habló del vínculo con su marido. “Hace como mil. No sé, ni cuento. La otra vez me dijeron que contabilizar no da buena suerte”, dijo entre risas.

Luego, el notero le refirió los dichos de Francella y su “esperanza” intacta respecto a las medidas que está tomando Javier Milei como primer mandatario de la Argentina. “No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no se si está bueno”, disparó Dolores sobre el protagonista de la serie El Encargado.

“Nancy (Duplaá) fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí”, dijo a continuación.

Luego fue consultada sobre si trabajaría con Francella y la hermana de Tomás Fonzi fue tajante. “No. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no se qué puedo hacer. Nada”, cerró.

“¿Cómo estás viendo el país?”, le había preguntado Eduardo Feinmann a Francella durante una entrevista en Radio Mitre. “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, comenzó respondiendo el actor en un reportaje telefónico al que también se sumaron Jorge Lanata y Roberto Moldavsky en el habitual pase de cada mañana.

Francella agregó que las medidas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Y continuó con su mirada de estos meses de gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”.

Respecto a su mirada respecto al futuro, el actor de Granizo se mostró entusiasmado: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, cerró.

A partir de estos dichos, volvió a abrirse una especie de grieta entre algunos actores argentinos. Colegas suyos como Érica Rivas, Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe y Pablo Echarri lo criticaron. También María Valenzuela, quien expuso una situación personal en la que se está viendo perjudicada por algunas de las medidas tomadas por el presidente argentino.