El joven poeta de Carlos Paz: se enamoró de las letras y escribió su primer libro

Michael Suárez es un joven escritor de Carlos Paz que acaba de terminar su primer libro. Hace apenas un año, comenzó a escribir «Juntos estaremos con amor», una obra inspirada en un romance que lo ayudó a descubrir su pasión por la literatura. El autor tiene 21 años y admite que siempre creyó que la literatura no era lo suyo, hasta que conoció a una profesora que lo ayudó a dar forma a un material que vende en redes sociales.

En una entrevista con EL DIARIO, el joven expresó: «Al principio lo tomaba como hobby, era algo que me gustaba mucho y me desahogaba, hasta que un día una persona me dijo: ¿por qué no escribís un libro?. No le di importancia, lo veía como algo distante. Para mí, la literatura no iba de la mano conmigo hasta que, de un día para el otro, empecé a escribir más, y me decidí».

«Todos esos textos me sacaban de un abismo de emociones y sentimientos, yo estaba sufriendo por una persona que hoy en día no está conmigo. Fue una relación muy linda, muy sana, pasaron tres años y mis sentimientos seguían siendo los mismos, así me dolió bastante tener que afrontar ese amor en silencio y alejados. Después de escribir ese libro, cerré una etapa»; agregó.

«Yo decía que la literatura no iba conmigo, porque no sentía que pudiera hacer algo así. Después de un tiempo, descubrí autores de poesía y su literatura fueron una salvación para mi. En realidad, no tardé mucho en escribir el libro porque tenía muchos escritos guardados y encontré una profesora que me ayudara con todo. Imprimí menos de 50 ejemplares, los ofrecí en algunas librerías y me dijeron que lo venda en forma propia»; completó el joven autor.

Para contactar a Michel, podrás seguir su cuenta de Instagram: @2amaikelO