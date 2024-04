Miembros del Consejo Interuniversitario Nacional bregaron por “una marcha de manera pacífica”

Autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores de universidades de todo el país, la representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales brindaron este lunes una conferencia de prensa conjunta para dar detalles organizativos de la Marcha Nacional Universitaria que se realizará este martes bajo la consigna “en defensa de la universidad pública argentina”.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires irá, a partir de las 15.30, de Plaza del Congreso a Plaza de Mayo; en tanto, están anunciadas movilizaciones, en diversos horarios, en las principales ciudades provinciales y en áreas de influencia de las 57 altas casas de estudios públicas con arraigo a lo largo y ancho del país (ver aparte).

Noticias Relacionadas Marcha Federal Universitaria: el mensaje de apoyo de Cristina Kirchner

En la ciudad de Buenos Aires, la marcha será por Avenida de Mayo y estará encabezada por las y los referentes e integrantes del mundo universitario. Atrás de ellos irán las centrales obreras (CGT, CTA y CTA autónoma), la Central de Trabajadores de la Economía Popular, organismos de Derechos Humanos y, últimos, los partidos políticos.

“El acuerdo al que se llegó con las autoridades (porteñas) es que pudiéramos poner el escenario frente a la Pirámide (de Mayo) orientado hacia el Cabildo. Dado que entendemos que la marcha será muy numerosa, (esa disposición) nos va a permitir ocupar la mitad de la Plaza (de Mayo) y no ocupar la Avenida 9 de Julio. Hay que acordar con las autoridades también formas de descomprimir”, dijo el secretario adjunto de Conadu histórica, Oscar Vallejos.

Ante la pregunta de Somos Télam sobre qué medidas de cuidado y seguridad transmiten para quienes tengan temor de manifestarse este martes ante la posibilidad de que el Gobierno nacional aplique el protocolo antipiquete, Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), gremio integrante del frente sindical, dijo: “Hemos hablado tanto con funcionarios de la ciudad de Buenos Aires como de Nación, y creo que la seguridad está garantizada. Las organizaciones convocantes (sindicatos, FUA y CIN) garantizamos la seguridad para todos los que van a participar de esta marcha”.

En tanto, Vallejos puntualizó: “Nuestra pretensión es marchar en libertad y en forma pacífica. Exhortamos al Gobierno nacional a que garantice que la marcha se pueda hacer de manera pacífica. Nosotros/as no vamos a ir a enfrentarnos con el aparato represor del Estado, pero sí vemos con estas amenazas es que además de amedrentar buscan generar un conflicto donde no debiera haberlo”.

Este martes, en el acto central en Plaza de Mayo será leído un documento único entre el CIN, el frente sindical y la FUA con las representaciones estudiantiles, que tendrán a sus representantes como oradores.

#YoVoy A LA GRAN MARCHA EDUCATIVA uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Mañana, martes 23 de abril, nos encontramos en todo el país. En Buenos Aires en el Congreso a las 15:30hs para marchar a Plaza de Mayo?



Vamos a marchar por nuestras Universidades Públicas, vos ¿Por qué vas el 23 a la marcha? uD83EuDD14



Contanos uD83DuDC47 pic.twitter.com/F20gGcbGns — F.U.A. (@laFUA) April 22, 2024

“Vamos a demostrar la absoluta diversidad que tiene esta marcha. La columna que encabeza es la universitaria, habrá muchísima gente autoconvocada que irán con sus libros y banderas argentinas, como circuló en las redes sociales, pero también estarán las banderas de los partidos políticos, y hay que celebrarlo, porque es la democracia que hemos construido”, dijo la presidenta de la FUA, Piera Fernández de Píccoli.

Asimismo, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, destacó que este martes en todas las universidades nacionales (57 en total) habrá distintas manifestaciones.

El rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini, puntualizó que la consigna que va a encabezar la marcha es “En defensa de la universidad pública argentina” y que el espíritu de esta movilización es “visibilizar la situación crítica que atraviesan nuestras universidades nacionales y el sector científico tecnológico en Argentina”.

“Estamos en representación de los más de 2 millones de estudiantes, de los casi 60 mil (personal) no docente de nuestro sistema público universitario, más de 155 mil trabajadores docentes universitarios y preuniversitario de nuestras universidades nacionales”, dijo el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, al precisar los puntos centrales de la convocatoria de mañana.

Entre ellos, mencionó cinco: la recomposición del presupuesto universitario que “quedó relegado y desactualizado desde el año pasado, con lo cual se repitió el del 2023, lo que implica que incluso muchas carreras no han podido avanzar porque tenían un presupuesto previsto y no se ha desarrollado”, explicó.

Asimismo, mencionó también la recomposición salarial de docentes universitarios y preuniversitarios; la actualización de los valores de las Becas Progresar y Becas Manuel Belgrano para las y los estudiantes, que están en $20.000 y “se distorsionaron en su valor”; la defensa de la ciencia y técnica en el país y de los programas de investigación; y la situación de la infraestructura universitaria y todas las obras que se estaban desarrollando y “quedaron paralizadas”.

En ese sentido Ricci explicó que los trabajadores universitarios perdieron “más del 50% en cuatro meses de gobierno de Milei, frente a la inflación y es la pérdida salarial más grande, no solo en los últimos 40 años de democracia, sino en la historia de nuestro país”.

Y destacó que “se trata de una marcha de las y los universitarios pero que tiene el apoyo de toda la sociedad argentina”, al recordar que muchos estudiantes en la universidad pública argentina son primera generación de universitarios, hijos e hijas de trabajadores.

En tanto, Alpa concluyó: “Estamos abiertos al diálogo, pero no se está dando y por eso se está planteando esta movilización federal, en las 24 jurisdicciones. Las marchas se están organizando con la comunidad”.

En la conferencia que se realizó en el CIN, Moriñigo señaló: “No hubo acuerdo la semana pasada. Ojalá hubiese existido acuerdo y estarían los docentes y no docentes sin perder contra la inflación, y los rectores teniendo un 300% de aumento de gastos, que no es un aumento real sino de ajuste por inflación. Estamos propiciando un acuerdo, tenemos ganas de ir al diálogo, pero si dedicáramos a dialogar todo el tiempo que dedicamos a pelearnos, sería fantástico”.

Por su parte, Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), agregó que “hoy los trabajadores y trabajadores docentes estamos más del 50% debajo de la línea de pobreza, cosa que habíamos superado hace 20 años. La pérdida salarial en estos cuatro meses -de Gobierno- es igual a los cuatro años que estuvo Mauricio Macri: 30%. No es solamente que las universidades no van a funcionar, no va a haber salario para pagarle a los trabajadores”.

Y concluyó el referente de Conadu: “Estamos convencidos de que esta marcha mañana (por este martes) va a ser multitudinaria”.

La política en la marcha

“Cometerá un grave error el Gobierno si cree que la de este martes será una marcha partidizada. Marchará la sociedad argentina que cree que no hay posibilidad de un futuro mejor para nuestro país si no es con universidad pública. Queremos una sociedad de libres e iguales, por tal razón defendemos nuestras universidades nacionales”, dijo Fernández de Píccoli, la presidenta de la FUA.

La dirigente estudiantil detalló que “van a marchar estudiantes que piden presupuesto para que las universidades funcionen porque quieren estudiar; madres y padres de hijos que quieren que sus hijos terminen su carrera universitaria; abuelas que tienen a sus nietas finalizando carreras; la sociedad civil que se atiende con los médicos y con los enfermeros recibidos de la universidad pública; que tienen un perro que lo atiende un veterinario graduado de la universidad pública; los ingenieros que construyen los puentes y a los arquitectos que construyen nuestras casas”.

“También mañana (por el martes) marchamos defendiendo la democracia -indicó Ricci, de Fedun-, porque en las universidades públicas hay democracia. Hay docentes que tienen distintas corrientes de pensamiento: peronistas, radicales, socialistas, de izquierda, de derecha, del PRO”.

“En general lo que se tiende es al achicamiento del sistema universitario -explicó De Feo, de Conadu-. Estamos avanzando, como en otras partes de América Latina y el mundo, hacia políticas privatizadoras y de achicamiento de las universidades públicas. Por eso el recorte presupuestario, por eso el congelamiento salarial. Pero sobre todo esto que podríamos llamar la ‘batalla cultural’. Mostrar a las universidades como centros de corrupción. Este martes se va a demostrar claramente que la población no lo cree, porque mañana la cantidad, lo que va a hacer una enorme y multitudinaria marcha va a tirar por tierra con esto”.

Auditorías universitarias

Sobre la gratuidad y auditorías de las universidades puestas en cuestión por el Gobierno nacional, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, recordó que “hay un artículo en la Constitución Nacional que habla sobre la gratuidad de las universidades” y explicó que ya tienen una auditoría interna de la universidad que a su vez debe ser aprobada por los Consejos Superiores y después está la Auditoría General de la Nación, que depende del Poder Legislativo.

Asimismo, Alpa recordó que el artículo 58 de la Ley de Educación Superior garantiza esta gratuidad y la obligación del Estado no puede ser reemplazada por otro tipo de fondos. En este sentido, Moriñigo añadió que “estamos ante un aniversario que tiene que ver con los 30 años de la autonomía universitaria, que tiene rango constitucional desde el año 1994 (…) Ya al rediscutir la constitución el gobierno está entrando en un terreno peligroso”.

Por último, en la conferencia, Ricci se solidarizó con la causa de las y los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad Télam, quienes resisten ante el intento de cierre por parte del Poder Ejecutivo. Dijo: “Nuestra solidaridad con los trabajadores de Télam. Queremos que haya medios públicos y que haya pluralidad, como la hay en la universidad, en los medios de comunicación”. (Fuente: Somos Télam.com.ar)