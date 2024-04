La historia detrás de los curiosos carteles que aparecen en Carlos Paz

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 24/4/2024 · 19:57 hs

Desde hace algún tiempo, decenas de carteles con diversas frases empezaron a aparecer en distintos puntos de la ciudad de Villa Carlos Paz. Se trata de fragmentos de poesías, oraciones motivadoras o canciones que han llamado la atención de vecinos y turistas y llevan la firma de La Piba de los Carteles, una joven de 22 años que llegó a las sierras para buscar un cambio de vida y encontró una original forma de expresarse y sanar.

Detrás de este ejercicio artístico y terapéutico, se esconde una lucha contra la ansiedad.

Muchos saben que la ansiedad puede ser muy peligrosa si no es tratada a tiempo, o no se busca una forma de salir de ella, se trata de un proceso interno que se debe sanar para poder llevar una vida plena. Algunas personas lo trabajan desde la terapia, pero otros eligen el arte o la escritura.

Agustina Gutte es una joven oriunda de Moreno (Provincia de Buenos Aires) y hace un año que se encuentra instalada en la ciudad. Llegó en búsqueda de un futuro y escapando de situaciones que fueron afectando su vida personal. Aquellas frases con las que fui identificándose, algunas que leía en redes sociales o pintadas en alguna pared, pronto se convirtieron en una suerte de bálsamo y decidió plasmarlas como una manifestación de sus sentimientos en diferentes lugares.

La joven se presenta como «La Piba de los Carteles» (@pibadeloscarteles) y explicó a EL DIARIO: «Son frases de artistas que me inspiran, y me gusta compartir esa sensación de que alguien pueda describir en pocas palabras lo que sentimos. En momentos complicados en el último año, sentí la necesidad de descargarme de todo eso que no me hacía bien, siendo que contaba conmigo misma. Soy alguien que no se puede quedar quieta en un mismo lugar, eso me impulsó a movilizarme por distintos puntos de la ciudad, dejando frases que me representan al 100%».

«No es por algo puntual, principalmente son como un escape a mis problemas personales. Me refiero a todo tipo de vínculos, no solo desamor. Los carteles me ayudan a sanar. Venir a Carlos Paz fue un escape de todo eso que no era sano y estaba viviendo, de chica venía con mis padres y tengo familia en Estancia Vieja, por eso elegí este lugar»; completó.