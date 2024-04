Great Place To Work: las mejores empresas argentinas para trabajar en 2024

País. La firma de consultoría global Great Place To Work dio a conocer este jueves el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en 2024 en la Argentina. Se trata de una estudio en el que se analizan el clima laboral y la experiencia de los empleados en cada una de las organizaciones. Las categorías este año se dividieron en Tecnología, Servicios Financieros y Seguros, Producción y manufactura y Publicidad y marketing. Y en total hay 13 empresas galardonadas.

Las empresas ganadoras se distinguen por su compromiso con el desarrollo de los empleados y por fomentar un equilibrio entre la vida personal y profesional de su personal. Además, se esfuerzan por motivar y reconocer el trabajo de sus empleados en el día a día. Algo a destacar son los programas de salud mental que poseen.

La metodología utilizada se basa “en el relevamiento y análisis de la percepción de los colaboradores, donde se miden las experiencias de confianza y las posibilidades de los empleados para alcanzar su máximo potencial humano, independientemente de quiénes sean y qué lugar ocupan en la organización”, detalla Great Place To Work (GPTW)

“También se consideran las experiencias diarias de todos los colaboradores respecto de cómo se viven los valores en la organización, la posibilidad de las personas para aportar nuevas ideas y la eficacia de los líderes en el día a día”, agrega.

En el rubro Tecnología hubo cuatro primeros puestos, de acuerdo al tamaño de la empresa. Tsoft se llevó el primer lugar entre las empresas de entre 251 y 1.000 empleados; Base4 lideró el podio de aquellas con menos de 250; Accenture ganó entre las que tienen más de 1.000 y la pyme (10 a 50 empleados) que encabezó esta categoría fue Garage Deep Analytics (GDA).

Por otra parte, al ranking de Servicios financieros y seguros lo encabezó Allianz, seguida por ePagos y Ualá.

En el caso de Producción y Manufactura, los ganadores fueron Cervecería Quilmes, Beiersdorf y Espert.

Por último, en el top 3 de Publicidad y Marketing se ubicaron Viví Marketing, Innovid y Adbot.

Tecnología

Accenture

Es la principal exportadora de servicios basados en el conocimiento de Argentina y cuenta con 11.400 colaboradores.

“Ofrecemos a nuestros colaboradores oportunidades de aprendizaje y desarrollo constantes, con el objetivo de ayudarles a crecer en sus carreras y mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías en sus respectivos campos”, aseguró María Georgina Barran, directora de recursos humanos de la compañía.

Además de trabajar con modalidad híbrida, buscan que sus colaboradores tengan un equilibrio entre su vida personal y profesional y están comprometidos con la diversidad y la inclusión.

“Nuestra propuesta 360°, está pensada para abarcar las necesidades de nuestros colaboradores desde distintos ejes de bienestar: laboral, físico, emocional, mental, familiar”, dijo Barran. En este sentido tienen varios programas:

? Bienestar: incluye esquemas de salud física y mental, de nutrición y asistencia al empleado.

? Capacitación y desarrollo profesional: brindan la oportunidad de participar de numerosos cursos y capacitaciones en diferentes áreas, tanto del core del negocio tecnológico como de habilidades blandas, como liderazgo.

? Diversidad e inclusión: para personas con discapacidad, comunidad LGBTQ+ y talentos de más de 50 años.

? Voluntariado

? Reconocimiento de empleados a través premios y bonificaciones por desempeño

Garage Deep Analytics

Se trata de una compañía especialista en servicios y tecnologías de la información y en la implementación de soluciones Big Data y Advanced Analytics.

“Nos enorgullecemos de un ambiente de trabajo colaborativo y reconocemos el arduo trabajo de nuestros empleados, brindándoles oportunidades de crecimiento y promoción dentro de la empresa. También, de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, lo que hace que nuestra empresa sea atractiva para aquellos que buscan trabajar en un ambiente ético y con propósito”, dijo Leonel Stabile, CEO de GDA.

“Bajo el eslogan ‘Make your own history’ creemos firmemente en el poder de que cada colaborador pueda hacer su propia historia tanto dentro como fuera de nuestras paredes. No solo nos preocupamos por los objetivos comerciales, sino también por los sueños y metas personales de nuestros colaboradores. Nuestro plan de bienestar integral brinda a los empleados acceso a actividades físicas y mentales, así como recursos de salud mental y apoyo”, agregó.

“Tenemos un ambiente de trabajo inclusivo y diverso, donde todos sentimos que pertenecemos y somos escuchados. Fomentamos una comunicación abierta y el feedback constante, lo que nos permite aprender unos de otros y mejorar continuamente como organización. Nuestro clima laboral es intrínsecamente colaborativo, donde el impacto positivo en la productividad se siente en cada área de nuestra empresa”, explicó Stabile.

Base4

Es una empresa dedicada a brindar soluciones de ciberseguridad en América y Europa.

Antonela Altamura, Global People & Culture Manager de la compañía, señaló: “Priorizamos un entorno de trabajo en el cual existe espacio para crear, probar, aprender e innovar, lo que permite dejar una huella de impacto positivo en lo que hacemos. Por eso, la principal estrategia para promover el cuidado y el bienestar consiste en escuchar las necesidades de las personas”.

“Construir en conjunto los objetivos, recibir y dar feedback favorece el seguimiento de las conversaciones permanentes que potencien la calidad de la comunicación, miradas apreciativas y constructivas, y que estén presentes durante toda la experiencia Base4. Y lo más importante es que trabajamos en un entorno de confianza y comunicación. Las personas estamos en el centro generando un espacio de trabajo colaborativo, inclusivo y cercano”, sostuvo.

Tsoft

Se trata de una empresa especializada en servicios y consultoría de tecnología de la información.

“En Tsoft promovemos nuestro ADN basado en el trabajo en equipo y la vocación de servicio, el espíritu colaborativo, la innovación , la flexibilidad y el dinamismo como pilares fundamentales de nuestra cultura”, indicaron desde la compañía.

“Nuestros Tsofers, tienen la responsabilidad compartida de incorporar en su día a día estos pilares que nos definen co- creando un ambiente laboral positivo que fomenta el bienestar, ya que le damos mucha importancia al equilibrio entre la vida laboral y personal de las personas que trabajan en Tsoft. Nos enorgullece ser una empresa que abraza la diversidad, porque que es fundamental para mejorar cada día y seguir creciendo como organización”, agregaron.

Uno de los programas que ofrecen es Reskilling, a través del cuál potenciar el crecimiento interno de los talentos. Está pensado para potenciar diversos perfiles en un cambio de línea de especialización o un cambio rotundo de espacio profesional.

Servicios financieros y Seguros

1 - Allianz

Desde la empresa aseguradora con 130 años de experiencia sostienen: “Ofrecemos un entorno de trabajo inclusivo y colaborativo donde los talentos puedan prosperar. Contamos con un proceso de Talent & Performance Management que permite acompañar y guiar a los Allianzers en el alcance de las metas corporativas, como así también en las de desarrollo personal. Reconocemos y premiamos el desempeño, fomentando así una cultura de excelencia y meritocrática”.

“Brindamos una amplia gama de beneficios para asegurarnos de que los empleados se sientan valorados y motivados en su día a día. Celebramos no solo la diversidad e inclusión, sino que también creamos un ambiente donde cada Allianzer se sienta valorado, dándoles la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”, agregan.

“Valoramos no solo las habilidades laborales de nuestros empleados, sino también sus vivencias, opiniones y contribuciones. Este enfoque nos permite no solo trabajar juntos de manera eficiente, sino también construir una cultura empresarial en la que cada voz es escuchada sin importar el rol que ocupen dentro de la organización”, expresan.

2 - ePagos

Fundada en 2016, ePagos es una fintech argentina centralizadora de medios de pago.

“En ePagos consideramos fundamental desarrollar el sentido de pertenencia, que cada miembro de nuestro equipo quiera ser parte; que todas las áreas conecten, y no solo desde lo profesional o desde una tarea. Buscamos crear puentes”, manifestó Raúl Píccolo, CEO y cofundador de la empresa.

“Por ello, enfocamos nuestra estrategia de Recursos Humanos en atender el contexto personal y general. Nos preocupamos por conocer a nuestro equipo: saber qué piensa cada uno, cómo está, qué le gusta y qué no. De esta manera construimos día a día un mejor espacio de encuentro. Esa es nuestra primera premisa para cada acción que tomamos”, añadió.

3 - Ualá

Es una compañía de tecnología que ofrece un ecosistema de soluciones financieras fundada en 2017.

Diego Solveira, Director de Recursos Humanos de Ualá, aseguró: “Estamos orgullosos de ser un gran equipo, consciente de que la atracción y retención de talento son un desafío constante en la industria tecnológica y un pilar fundamental desde los inicios de la compañía. Este año, una vez más, hemos sido reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar. Este logro es resultado de la construcción de una cultura sólida y un ambiente laboral donde la cercanía con las personas es fundamental”.

“Fomentamos el equilibrio entre la vida personal y profesional, ofreciendo políticas de home office, horarios flexibles, una semana adicional de vacaciones y la libertad de optar por el modelo de trabajo flex office o ‘trabajar desde donde prefieras’”, dijo.

“Por supuesto, estamos constantemente enfocados en mejorar nuestras prácticas, reconociendo la importancia del feedback y los espacios de escucha activa. Además, contamos con el ‘Ualómetro’, una plataforma en línea donde se pueden dejar comentarios de forma anónima. Este canal se utiliza para sugerir mejoras en procesos, políticas, herramientas o cualquier aspecto relacionado con el entorno laboral”, afirmó.

Publicidad y Marketing

1 - Viví marketing

Es una agencia de marketing digital creada en 2016 y reconocida como Google Partner Premier este año.

“En Viví Marketing, entendemos que atraer talento va más allá de ofrecer beneficios tangibles, buenas condiciones de contratación, estabilidad laboral, que todos se sientan valorados y motivados. Somos una empresa donde realmente podés conciliar tu vida laboral y personal, donde podés crecer y desarrollarte profesionalmente, donde trabajás y la pasás bien con tus compañeros”, explicaron desde la empresa.

“Nuestro diferencial radica en que somos una empresa 100% centrada en las personas. El bienestar y la felicidad del equipo es fundamental, y la diferencia está en que no es un discurso sino que es real. Buscamos que el ambiente de trabajo sea bueno, nos preocupamos porque todos sepan que son valorados y reconocidos”, añadieron.

Además, la agencia cuenta con un Plan de Capacitación Constante y un Plan de Carrera Personalizado.

2 - Innovid

Innovid es una plataforma de análisis y publicidad multinacional.

Erika Irei, directora de Recursos Humanos de la empresa, contó: “Nos movemos muy rápido para adaptarnos a lo que nuestros empleados necesitan para su crecimiento profesional y bienestar. Fomentamos espacios de interacción mediante actividades y eventos sociales”.

“Para nosotros es primordial tener una comunicación transparente, abierta y multi-direccional; que ese feedback sea escuchado y utilizado como herramienta de mejora constante. También es importante que los líderes que acompañan a los equipos representen los valores de la compañía, y que cada persona pueda expresarse libremente dentro de un espacio de confianza, seguridad y respeto”, manifestó.

Irei mencionó que cuentan con varios programas para empleados. Se destacan el de Reconocimiento, en el cual se visibiliza y valora el trabajo de cada uno; el programa de Diversidad, Equidad e Inclusión, donde se abordan las disparidades sociales y promueven la igualdad de oportunidades y Education days que consiste en jornadas dedicadas especialmente a aprender un nuevo conocimiento.

3 - Adbot

La empresa fundada en 2012 ofrece consultoría de marketing en buscadores y es Partner Premier de Google.

Desde adbot, afirmaron: “Para nosotros, el compromiso y la confianza son fundamentales para crear un clima laboral positivo. Escuchamos activamente a nuestros equipos y estamos constantemente buscando mejoras para asegurarnos de que se sientan cómodos en sus roles. Esta retroalimentación nos ayuda a adaptar nuestro entorno laboral para satisfacer sus necesidades. Consideramos que nuestro principal diferencial es el acompañamiento y la cercanía de los líderes durante todo el recorrido de cada empleado”.

Y destacaron: “Brindamos reconocimientos a nuestros empleados para motivarlos. Por ejemplo, cuando cumplen un objetivo, premiamos a los equipos con un día libre por su esfuerzo”.

“Además, organizamos diversas actividades de equipo, como escape rooms, almuerzos para celebrar nuevos ingresos y after office en la oficina. Estos espacios son importantes para que nuestros equipos se relajen y disfruten de pasar tiempo juntos fuera del ambiente laboral. Creemos que estas actividades fortalecen los lazos entre los miembros del equipo y contribuyen a un ambiente de trabajo más armonioso y colaborativo”, agregaron.

Producción y Manufactura

1 - Quilmes

La cervecería y maltería es líder en el país y se encuentra en el mercado desde 1890. “Buscamos ser una compañía donde las personas se sientan orgullosas de ser parte, donde puedan ser auténticas y compartir el mismo propósito”, dijo Erica Zamora, vicepresenta de Gente de la empresa.

“Nos caracteriza el compañerismo, el trato informal, la diversión, y eso se da cuando cada uno puede ser auténtico. Además, nuestra cultura apuesta por la diversidad de miradas y por la creatividad para encontrar soluciones innovadoras a través de la experimentación”, sostuvo.

“Es importante destacar que los líderes cumplen un rol fundamental en la transmisión de la cultura, son generadores de confianza, motivación y desarrollo, por eso buscamos que sean agentes de bienestar, contribuyendo a formar ambientes psicológicamente seguros en sus equipos de trabajo”, agregó.

“Queremos estar siempre cerca, sobre todo en contextos desafiantes como el de Argentina hoy. Este año estamos haciendo especial foco, por un lado, en la salud financiera con entrenamientos, asesoramiento y beneficios financieros exclusivos y, por el otro, en herramientas para cuidar la salud mental”, aseguró Zamora.

2 - Beiersdorf

Beiersdorf es una compañía global dedicada al cuidado de la piel que cuenta con 20.000 empleados en más de 160 filiales en el mundo.

3 - Espert

Nació en 2002 y es una de las principales de Argentina. “La empresa se compromete en proporcionarnos un entorno laboral de excelencia, diseñado para fomentar nuestro bienestar y desarrollo profesional. En Espert se valora profundamente el potencial de cada miembro del equipo, ofreciendo oportunidades constantes para el crecimiento personal y profesional”, dijeron desde la compañía.

“Aquí no sólo se reconoce la contribución individual, sino que se celebra, animando a todos a alcanzar su máximo potencial y a contribuir de manera significativa a nuestros objetivos comunes. El apoyo continuo y los recursos son proporcionados para asegurar que cada día en el trabajo sea una oportunidad para aprender, evolucionar y desarrollarse. Además, se fomenta una cultura de colaboración y trabajo en equipo donde cada uno de los empleados contamos con el soporte y la cooperación de colegas comprometidos, lo cual es esencial para nuestro éxito colectivo y la innovación continua”, añadieron. (Infobae)