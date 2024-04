Camino a las Altas Cumbres: una visión del corazón

Por Gustavo Ávila

Comisión de Identidad Carlospacense

En las cercanías al enclave actual de la ciudad de Villa Carlos Paz se levantaron obras monumentales realizadas en los Siglos XIX – XX que cambiaron el futuro de una provincia que ya por entonces avizoraba un gran protagonismo dentro del contexto nacional.

El Viejo Dique San Roque (1886-1889), excelsa obra de ingeniería hidráulica, que no solo era su paredón sino también el Dique de Mal Paso y los Canales de Riego Norte y Sur con más de 60 km de longitud entre ambos y el acueducto Saldán.

La otra obra, tan emblemática como necesaria, fue la construcción de los Túneles de Taninga o de Chancaní (1930). Esta maravilla cordobesa que atraviesa las Sierras de Pocho, con sus cinco túneles, en la actualidad todavía comunica a nuestra provincia con los hermosos Valles de La Rioja.

La tercera obra fue la apertura de un camino para cruzar las Altas Cumbres (1914 -1918). Para lograr dicha proeza tenía que haber un visionario, alguien que por amor a su gente era movilizado a reclamar a cada gobernador de turno por el olvido que sufría el valle de Traslasierra, el cual parecía escondido a las miradas de quienes tomaban decisiones en la capital cordobesa, rodeados de burguesas comodidades, tratando de imitar la vida del gran puerto de la capital, ignorando a todos aquellos habitantes que también eran cordobeses pero a quienes les faltaba todo, les faltaban escuelas y un servicio de salud digno para la población, las pestes y epidemias arrasaban con cientos de personas que no tenían ninguna posibilidad para salvar la vida de sus hijos. No había agua potable, los caminos eran escasos e intransitables, todo quedaba lejos, aislándolos en la peor de las soledades, la de la indiferencia.

José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como "El cura gaucho", fue un sacerdote católico argentino nacido el 16 de marzo de 1840 en Villa Santa Rosa, Córdoba. Provenía de una familia humilde, de su madre recibió la educación básica, enseñándole a leer y escribir. Se dedicó a la vida religiosa a pesar de la oposición de su padre. Brochero fue ordenado sacerdote en 1866.

Unos años después le nombran sacerdote del Curato de San Alberto, pueblo situado en la Provincia de Córdoba, ubicado en el Valle de Traslasierra. Para llegar allí, el joven sacerdote de 29 años montaba en una mula y recorría los senderos de los baquianos durante tres días para llegar a su destino. La región por entonces tenía alrededor de 10.000 habitantes, muchos de los cuales eran prófugos o reclusos que vivían en la zona ideal para no ser capturados.

Todos los años realizaba viajes a la capital de la provincia, llevaba las voces, de su gente, de esos hombres que esperaban por ser atendidos.

Pero durante mucho tiempo el desatendido era él, sus reclamos no llegaban a los oídos de quien correspondía, pero José Gabriel era un hombre de fe, tenía la firme certeza que el camino se realizaría, lo veía en sus mejores sueños coronados por sus rezos y plegarias.

En el mes de mayo de 1913 una noticia llena de júbilo al Cura Gaucho, ha ganado las elecciones para gobernador de la Provincia de Córdoba un joven abogado llamado Ramón José Cárcano, al mes próximo, y sin dejar de pasar más tiempo se apersonó en su despacho en la ciudad de Córdoba para hacer los históricos reclamos, pero para su sorpresa el nobel gobernador quien lo recibe con una cálida sonrisa, no le deja ni emitir un sola palabra. “Lo conozco padre, yo fui durante muchos años asistente del Dr. Miguel Juárez Celman mientras duró su mandato presidencial, él me contaba que en Traslasierra había un hombre de fe, que luchaba por su pueblo, y lamentaba que cuando él fue gobernador usted todavía no andaba por aquellos pagos. Esta es una decisión de Estado estimado padre, vamos a honrar su entrega llena de humanidad y la memoria de Juárez Celman, quien inició mis pasos en la política.

“Vamos a cruzar los Gigantes”.

Luego de acuerdos y sendas reuniones con quienes participarían de tamaña empresa, comenzaron las obras.

El corazón de Brochero rebozaba de alegría, su gente ya no será más ignorada por su provincia tan rica y culta como la cordobesa.

A lo largo de su vida, el cura Brochero se destacó por su compromiso con los más necesitados. fundó escuelas y construyó pequeños caminos para mejorar el acceso a la educación y a los servicios de salud.

Construyó un leprosario para contener a los enfermos de la región. Esta enfermedad era considerada altamente contagiosa y estigmatizante, Brochero continuó trabajando incansablemente para ayudar a los familias de los contagiados.

El 3 de enero de 1915, en la esquina central de la estancia de Don Carlos Paz por donde él había pasado tantas veces rumbo a Córdoba, era inaugurado el primer tramo del Camino a las Altas Cumbres, como le llamaban. El gobernador Ramón J. Cárcano presidía el acto, lo acompañaban su vicegobernador el Dr. Felix Garzón Maceda, diputados y senadores de la provincia y Don Carlos N. Paz, quien oficiaba de anfitrión del acto.

Solo faltaba una sola persona… el Cura Gaucho, que había muerto un año antes, allá en Traslasierra, su lugar en el mundo.

Para él ya no eran necesarios ni aplausos ni vítores, ya había conseguido con creces su cometido, con la terminación total de la obra en 1918, cada cual recogería sus acreencias políticas o patriótica, él ya lo había hecho y descansaba en paz.

En el año 2004, el Papa Juan Pablo II lo beatificó y doce años después, el Papa Francisco lo canonizó en una ceremonia que fue televisada para todo el mundo. Es el primer Santo que nació, vivió y falleció en la República Argentina.

Como no podía ser de otra manera, El Cura Gaucho murió de lepra, como él lo sabía.

Siempre detrás de las obras trascendentales de nuestro tiempo hay sueños de visionarios empoderados por su certeza.

"El futuro le pertenece solo a quienes creen en la belleza de sus sueños".

