Cristina Fernández criticó el “experimento anarcocapitalista” de Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó como un “experimento anarcocapitalista” a las políticas económicas aplicadas por el presidente Javier Milei y criticó el “sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”.

“Te puede haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes ¿de qué sirve?”, se preguntó la exmandataria al encabezar un acto en Quilmes, donde junto a la intendenta local, Mayra Mendoza, inauguró un microestadio que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner.

En las horas previas a este acto, la exmandataria adelantó por sus redes sociales que su exposición de este sábado sería “una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”.

“Un plan de estabilización no es una cuestión técnica sino política y social. La sociedad tiene que creer en eso para que tenga efectividad, esto es solo un plan de ajuste”, afirmó la ex mandataria en el inicio de su discurso de esta tarde.

Fernández de Kirchner relató que aceptó la invitación de la intendenta luego de escuchar la última cadena nacional del presidente Javier Milei donde se comunicó a la ciudadanía la supuesta “hazaña histórica” del aumento del 0.2 puntos de superávit conseguidos en el primer trimestre del año.

Frente a la militancia y dirigentes la expresidenta aseguró que en términos generales “si no pagas las obras públicas, ni lo que debes a las provincias y universidades no tenés superávit. Es una mentira”, respondió a los argumentos del presidente Milei.

“Mirá todo lo que debés ¿superávit de donde?”, se preguntó la ex presidenta y recordó: “Nosotros tuvimos seis años de superávit con las presidencias de Néstor y mía ¿qué somos? ¿héroes nacionales? No, no, somos hombres y mujeres con responsabilidades que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje y con ideas claras”, replicó.

Asimismo, Cristina advirtió que como oposición a la actual gestión de La Libertad Avanza “no desconocemos la legitimidad de origen del presidente por la contundencia del voto popular, pero la legitimidad de origen necesita legitimarse en la gestión”, advirtió.

Rememoró además que cuando Nestor Kirchner accedió a la presidencia con el 22% de los votos tampoco la tenía pero “la construimos en la gestión defendiendo los intereses de la sociedad y haciéndonos cargo de lo que había que hacer”.

Y en ese sentido, enfatizó: “Te puede haber votado el 60% pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, ¿de qué te sirve?”

En su discurso la expresidenta consideró que el gobierno de Javier Milei plantea “una economía de carácter extractivista, para llevarse los recursos naturales sin valor agregado y sin industria” y aseguró que el planteo económico actual “más que anarcocapitalista suena a anarco colonialismo y en eso no estamos de acuerdo”, criticó ante el aplauso de la concurrencia.

“El problema de este presidente es que es muy dogmático y quiere acomodar la cabeza al sombrero pero cuando la cabeza queda chica hay que agrandar el sombrero”, le recomendó al presidente Milei y le aseguró que “si lo hace lo vamos a ayudar, nadie quiere que le vaya mal porque sino nos va mal a todos los argentinos”.

Pero también le advirtió directamente a Javier Milei que “si quiere convertir al país en un país donde no haya industria y quieran proponernos eliminar la clase media ahí me voy a declarar avatar celeste y azul como la bandera para defender a la patria porque nosotros ser colonia otra vez, no”, insistió mientras la militancia coreaban la consigna “Patria si, colonia no”.

En ese sentido, la ex mandataria analizó las cuestiones energéticas, de servicios públicos y el papel de la industria en las presidencias entre 2003 y 2015 y reivindicó el papel del Estado frente al rol menos intervencionista que plantea el actual gobierno con un ejemplo: “Cuando te quejas porque el Iphone es caro jorobate! Ese es el mercado. Pero cuando vas a cobrar precios exorbitantes en servicios esenciales eso es ausencia del Estado, no un fallo del mercado”.

“¿Porque nos dicen que hay que achicar el estado y ellos se agrandan y benefician a cuatro o cinco empresas para cobrar más?”, continuó.

Sin hacer referencias personales, Cristina criticó además los conflictos de intereses entre empresarios y funcionarios en la administración libertaria.

“Cuando tenemos gente sentada de los dos lados del mostrador ¿como puede eso salir bien?. Los empresarios no son mala gente, sólo les importa la rentabilidad, nadie les pide sensibilidad social son empresarios” explicó y advirtió “el que tiene que tomar el rol es el Estado para establecer una vinculación armónica en la sociedad”, fundamentó.

Asimismo consideró que los argentinos debemos estar “orgullosos de tener estos empresarios”, en particular nombró a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre pero se preguntó “¿es normal que el más rico tenga estas exenciones impositivas?”.

“Esta bien para promover cuando sos chico, pero cuando ya cumplieron la mayoría de edad es tiempo de que comiencen a devolver al pueblo todo lo que han recibido”, señaló la ex presidenta.

También se refirió al problema del presupuesto universitario y lo “transversal” que fue la marcha universitaria del pasado martes y en ese sentido afirmó que “no tendríamos tantos universitarios en Argentina si no hubiéramos creado las universidades que creamos” durante los gobiernos de Nestor Kirchner y el propio e ironizó: “Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él (Javier Milei) no sería presidente”.

Asimismo la dos veces presidenta advirtió que las acusaciones que se hacen hacia el kirchnerismo sobre adoctrinamiento solo “tienen el objetivo de demonizar y ayudar a la desmemoria colectiva”.

Finalizando su exposición de casi una hora, la ex vicepresidenta se refirió a los dirigentes de su espacio y marcó algunas discusiones que deberían plantearse recordando que “la gente nos eligió 2019 porque se acordaban como habían estado hasta el 2015”.

Aseguró que más allá de las circunstancias condicionaron al gobierno de Alberto Fernandez, aseguró que se hacía “cargo de todo como hice siempre como hice siempre en la vida, pero siempre de frente.

“No tiro la piedra y escondo la mano, pero no es hora de reproches sino de reflexión y análisis”, planteó.

En ese sentido Fernández de Kirchner llamó a que los dirigentes y los militantes “tienen que estar preparados y no ir a la tv para putear a otro compañero” y les pidió que “estudien y se formen porque hay que salir a discutir estas cosas que le cambian la vida a la gente y no pelotudeces”.

“Aunemos esfuerzos para que no nos vuelvan a convertir en un páramo de desocupados y científicos que se van. Por favor no dejemos que se vuelvan a ir”, insistió.

“Rediscutamos el país que queremos, tenemos esa responsabilidad como oposición reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante”, auguró la ex presidenta.

Fernández de Kirchner fue recibida por la intendenta Mayra Mendoza pasadas las 16.30 cuando arribó al polideportivo de Quilmes y en declaraciones al canal C5N adelantó que “venía con ganas de reflexionar porque pasaron 21 años pero como el juego de la oca parece que la Argentina retrocede al punto de partida”.

Previo a su alocución, la ex presidenta pasó a rendir homenaje frente a la estatua del expresidente Néstor Kirchner emplazado en este microestadio que lleva su nombre y descubrió junto a la intendenta la placa de inauguración. (Fuente: Somos Télam.com.ar)