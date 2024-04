Estancia Vieja: Una empleada municipal golpeó a una vecina en la comuna

Desde hace algunos meses, las malas noticias abundan en Estancia Vieja. A la crisis institucional y económica que atraviesa el gobierno de Raúl Barrera, a la falta de respuestas y al reclamo de los vecinos, ahora se le suma un escandaloso hecho de violencia ocurrido dentro de la comuna que involucra a una trabajadora municipal.

El descontrol es total y la inacción del gobierno se hace cada vez más evidente.

Un verdadero escándalo se desató por estas horas, luego que una vecina denunciara ante la justicia que una empleada municipal la agredió verbal y físicamente dentro de la comuna. El hecho se habría registrado el sábado pasado cuando había concurrido a pagar sus impuestos.

Daiana Iriarte supo desempeñarse en la comuna hasta el pasado mes de febrero, cuando decidió presentar su renuncia por «maltrato». Sin embargo, nunca pensó que podría vivir una situación semejante. Luego de realizar la denuncia, otros vecinos se comunicaron para manifestarle que también habían tenido problemas con la mujer y que habían vivido situaciones similares.

«Fui a pagar los impuestos y ella me vio cuando entré, se paró al lado mío y empezó a gritarme. Según ella, yo andaba diciendo cosas, todo un chusmerío barato. Le dije que no sea ridícula y que terminara con eso, pero me seguía gritando. Después se metió detrás del mostrador y me seguía gritando y diciendo insultos de todo tipo. Yo estaba con mi mamá al teléfono que me pregunta qué pasaba»; relató la mujer, en diálogo con EL DIARIO.

«Ella me decía que tenía que ser una agradecida con la comuna, siendo que me fui luego de haber trabajado dos años en negro. Tenía tres áreas a cargo y cobraba un sueldo miserable, durante los últimos meses estas chicas me hostigaban por pedir aumento y mejores condiciones para los trabajadores. En un momento de toda la situación, me voy al baño, ella se me acerca y me da una trompada en la cara. Después me agarró de los pelos y me rasguñó la cara»; añadió Diana.

«Obviamente que me defendí y estaba el jefe comunal en el lugar (Raúl Barrera), quien bajó las escaleras cuando escuchó los gritos. Yo agarré a mi hijo y salí de la comuna y vino otra empleada y alzó a mi hijo porque no paraba de llorar. Hice la denuncia en la Policía y luego de que se diera a conocer mi caso, otras personas se comunicaron para decirme que también habían vivido situaciones similares con esta persona»; completó.