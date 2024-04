El actor Carlos Belloso pidió que se le haga un juicio político a Milei

Buenos Aires. Ayer, con motivo de la conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra, muchas personalidades de la política y de la cultura se expresaron sobre este día tan especial. Uno de ellos fue el actor Carlos Belloso, quien además es excombatiente del combate ocurrido en 1982. En comunicación telefónica con Radio Con Vos, en el ciclo Muy Lunes, fue muy duro contra el Gobierno de Javier Milei. “El sector está en una situación muy peligrosa. Yo soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir”, expresó contundente.

“Lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia. No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”, disparó al aire. Entonces, el conductor del programa, Pablo Winokur aseguró que lo había votado el 56 por ciento de la población. “Lo votaron para eso”, dijo, y Belloso sugirió algunas maneras de alejar al mandatario del gobierno. “Sí, pero hay mecanismos, está el juicio político, está el paro indeterminado de los gremios, están las manifestaciones. Fijate cómo las reprimen, porque no quieren los mecanismos democráticos que tiene el pueblo para quejarse, hacerse escuchar y peticionar a las autoridades. Este gobierno no negocia. Es de confrontación y lamentablemente hay que confrontar”, continuó el actor.

Luego, Belloso analizó la cifra de votos que obtuvo Milei en las últimas elecciones presidenciales. “Ese 56% es un porcentaje muy mentiroso porque es de balotaje. Votó el 70% del padrón, a ese porcentaje hay que ponerle un 56% que, en definitiva, sería mucho menos. Hubo un inicio de un cuarenta y pico por ciento, y el progreso de estas medidas inhumanas hacen pensar a la gente que este gobierno tiene que irse, entonces es un porcentaje mucho menor”, analizó. “Una de las cosas era la inflación, no que suba los alimentos, que haya una devaluación del 118%”, dijo en referencia a que él cree que todavía hay gente que votó al Presidente y que lo sigue apoyando pese al aumento de tarifas y de precios. “Aunque no le alcance para nada, siguen apoyando sus ideas porque tienen la esperanza de que esto evolucione, que baje la inflación”, agregó.

En cuanto al homenaje a los veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas, el actor hizo un reclamo por no ser reconocido como excombatiente. “Cuando se estableció el conflicto armado por las Islas Malvinas, yo estuve en el continente, en la base naval de Río Gallegos dándole protección aérea al aeropuerto”, contó. Acto seguido, explicó la razón por la que no lo consideran veterano en el conflicto. “Cuando terminó la guerra, para repartir menos pensiones, achicaron el centro de operaciones y desconocieron todas las bases aéreas en el litoral marítimo. Y me desconocieron a mí como veterano de guerra”, explicó.

“Hay veteranos reconocidos que me reconocen y otros que me dicen ‘vos no estuviste en las Islas’”, aseguró en referencia al tema que, según contó, “son 9500 los soldados que se encuentran en situación de no reconocimiento”. Antes de concluir, expresó: “Nuestro reclamo estuvo en todos los gobiernos. Justo una vicepresidenta, con la que yo no coincido para nada porque es negacionista, nos reconoce, es como una especie de contradicción increíble. Obviamente no voy a ir a ningún homenaje que haga”.