Luis Juez denuncia por estafas a funcionarios de la Municipalidad de Córdoba

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 3/4/2024 · 21:17 hs

El senador Luis Juez se enfrentó con la Municipalidad de Córdoba por los subsidios del transporte y denunció que la empresa ERSA cobró fondos por servicios que prestó TAMSE. Desde el municipio salieron al cruce y le exigieron que pida una «investigación completa», al tiempo que dejaron entrever que podría tener una «connivencia personal» con el ex funcionario Gabriel Bermúdez, separado del cargo por denuncias de abuso sexual.

Los cruces ocuparon este miércoles 3 de abril los titulares de todos los medios de la Provincia de Córdoba.

Juez y otros representantes del Frente Cívico adelantaron que se presentarán ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación para presentar una denuncia sobre «la corrupción en el sistema de transporte de la Ciudad de Córdoba».

Al tomar conocimiento de la información, desde el «Palacio 6 de Julio» le recordaron que el esquema de subsidios se puso en marcha en el año 2003, cuando el propio Juez estaba al frente del gobierno local. En ese sentido, voceros de la Municipalidad también adelantaron que concurrirán a la justicia para la investigación integral desde los inicios de este sistema, «para que las conclusiones de la intervención judicial lleve la necesaria transparencia y tranquilidad a los vecinos».

«Debe analizarse todo el proceso temporal, al tratarse de fondos públicos con un destino de alivio al costo del transporte para los usuarios. No deben quedar dudas y para eso entonces, nada mejor que una investigación completa. La transparencia y la coherencia no se declaman, se ejercen. Es compromiso de este Gobierno Municipal, para que no se enturbien con permanentes ataques y politiquería que solo busca sembrar sospechas y desprestigio a quienes gobernamos y hacemos todos los días»; expresaron desde el gobierno de Daniel Passerini.

En la denuncia, Juez apuntó contra el actual secretario de Transporte de la provincia, Marcelo Rodio; el funcionario Eduardo Ramírez y el empresario Emilio Monzón, aunque señala a «demás cómplices actuantes como funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, o propietarios de la empresa ERSA URBANOS S.A., para los meses que van de diciembre de 2022, hasta el 10 de diciembre de 2023».