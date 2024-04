Robotita. ¿Podrá ser maestra?: un libro sobre inteligencia artificial y educación

Inés Torres es profesora en psicopedagogía y autora del libro «Robotita. ¿Podrá ser maestra?» que acaba de ser publicado por la editorial Corprens y donde invita a reflexionar sobre el campo de la tecnología y su vínculo con la educación. Desde el título, se sugiere un posible camino para comprender el momento que estamos viviendo como sociedad desde la irrupción de las redes sociales y la inteligencia artificial.

La autora dialogó con EL DIARIO sobre la propuesta del libro y el trabajo que viene realizando para comprender un momento marcado por avances, retrocesos y múltiples interrogantes ligados a la docencia.

¿Podría contarnos sobre su inquietud acerca de si un robot puede ser una maestra o maestro?

Comienzo a hacerme esa pregunta a partir de la observación de la realidad que hoy por hoy las personas estamos viviendo en nuestras cotidianeidades, no sólo en Argentina, sino en el mundo globalizado en el que estamos inmersos. En pocos años, los avances tecnológicos han modificado el día a día de los seres humanos. Las transformaciones son vertiginosas y abarcan prácticamente todos los aspectos de la realidad. La educación como parte de esa realidad no es una excepción, el mundo tecnológico- digital ha llegado a ella para quedarse y no es disparatado pensar que en poco tiempo más se estará pensando en los robots como maestros eficientes para llevar adelante los procesos de enseñanza –aprendizaje. Y eso es algo que personalmente me inquieta y me despierta muchos interrogantes.

¿Cuáles interrogantes?

Muchos. Intento buscar algunas respuestas en las reflexiones que se van haciendo en los textos que componen el libro. Pero por mencionar algunos, diría que me parece importante volver a las fuentes para repreguntar para qué se educa, cuál es la función de la educación, porque aunque la respuesta parezca obvia, estimo que no lo es, dado que a lo largo de la historia la educación ha asumido muchos roles y funciones asignados socialmente que desdibujan su verdadera función. Otro interrogante podría ser por ejemplo, qué tipo de subjetividades quiere contribuir la educación en la actualidad y cuál es el lugar que ocuparán las tecnologías en ella. Digo, me parece sumamente necesario repensar la educación en esta era digital para tener claridad dónde se está parado, para no perderse en la innovación tecnológica por la innovación misma, sin hacerse preguntas profundas que ayuden a pararse mejor frente a los cambios que llegan a un ritmo abrumador, en tanto y en cuánto no hay tiempo para elaborarlos.

¿Piensa qué la escuela y los docentes están preparados en nuestro país para asumir adecuadamente esas transformaciones de las que habla en su libro?

Sinceramente, considero que no tenemos las herramientas necesarias para llevar adelante esos cambios, y no sólo en cuanto a recursos materiales, sino también de otro tipo, como podría ser que los maestros y profesores tuvieran el tiempo y la posibilidad de una formación permanente a su alcance o contarán con gabinetes especializados que los apoyaran a desempeñar mejor su tarea. Me parece que la realidad de muchas escuelas hace evidente la falta de recursos y materiales básicos. Hay escuelas que se vienen abajo ediliciamente, con paredes que se llueven, bancos rotos, etc etc por eso me pregunto cómo podrían plantearse esas instituciones la incorporación de tecnología avanzada. Desde otro lugar, si se quiere no físico o menos material, muchos docentes se sienten sobrecargados, casi a punto de explotar como un fusible en un sistema eléctrico, y esto como consecuencia de su propio malestar y del que reciben diariamente de sus alumnos.

Igualmente, más tarde o más temprano, si no queremos quedar excluidos del mundo, los gobiernos tendrán que encontrar el modo para dar solución a estas problemáticas.

Cuando comenzamos la entrevista expresó que la ‘inquieta’ pensar que un robot puede reemplazar a un maestro ¿qué la hace tener esa sensación?

Tal vez la palabra más acertada sea incertidumbre. Tengo la sensación que por el momento las transformaciones llegan sin que estemos adecuadamente preparados y sin que se pueda ejercer regulaciones, no ya de los privados, dueños de las tecnologías, sino por parte de la sociedad y de los gobiernos.

Quizás la pregunta sea si las nuevas inteligencias artificiales pueden de algún modo poner en riesgo a las subjetividades, a todo aquello que conocemos como propiamente humano. ¿Sabremos utilizarlas para el bien de la humanidad y del mundo? ¿Generarán mayor inclusión o exclusión? Tenemos en la educación una herramienta fundamental para que las futuras generaciones sepan por donde caminar a fin de preservar el patrimonio cultural de la humanidad, y generar acciones tendientes al cuidado de las personas y del mundo que habitamos. Robotita. ¿Podrá ser maestra? Es la pregunta sobre la cual giran todas las reflexiones de este libro.

Acerca de la autora: Inés Elisa Torres

-Profesora en Psicopedagogía. Instituto Católico del Profesorado de Córdoba.

-Diplomada en Metodología en los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC) en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba).

-Diplomatura Superior en Pedagogías de las Diferencias FLACSO (Argentina). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

-Diplomatura de Pregrado “La Discapacidad como Categoría Social y Política.” Sholem. FILO:UBA Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

-Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en Psicoanálisis y Prácticas Socio-Educativas. FLACSO (Argentina). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

-Especialización en Ciencias Sociales con Mención en Psicoanálisis y Prácticas Socio- Educativas. FLACSO. Impartido por la Sede Académica Argentina. San José de Costa Rica, 21 de octubre de 2021.

-Publicación: “Las inclusiones: nuevas demandas y necesidades. Relatos sobre las diferencias.” Editorial Noveduc. Bs As (Argentina). 2016

-Docente en escuelas especiales.

-Coordinadora de talleres para padres.

-Coordinadora de talleres para docentes.

-Clínica Psicopedagógica en diversas instituciones médicas y educativas de Villa Carlos Paz y Ciudad de Córdoba.

-Docente de apoyo y asesora en inclusiones educativas de personas con discapacidad.