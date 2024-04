El dólar blue cerró este martes a la baja

El dólar blue bajó otros cinco pesos y cerró el mes a $1.010 para la compra y $1.040 para la venta en la city porteña, en medio de la votación en la Cámara de Diputados de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, y tras las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que la apreciación el tipo de cambio "vino para quedarse". El dólar marginal se comercializó en Córdoba este martes a 1.050 pesos para la venta, también cinco pesos menos que la cotización del lunes.

El funcionario aseguró que no hay que esperar "un cimbronazo" en materia del valor de la moneda estadounidense. No obstante, ello no impidió que abril cierre con un aumento de la divisa marginal de 30 pesos (3%) en el mes. En comparación con la evolución anual, igualmente corre muy por detrás de la inflación y de la apreciación del dólar oficial. Desde fines de 2023, el blue aumentó 15 pesos (1,46%).

Para el caso de los dólares financieros, el mayor driver a seguir son los flujos escasos de liquidación de granos a causa de las demoras por el mal clima y los conflictos gremiales en los puertos. En el día de hoy el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s302,15 millones, apenas 20 millones más que este lunes y mucho menor a los registros históricos para esta época del año.

En este marco, sin liquidación de exportaciones que alimenten la oferta de los dólares financieros, el CCL y el MEP subieron respecto de la víspera, aunque muy levemente. Con un aumento de 4 pesos, el dólar MEP volvió a quedar por encima del blue. Cerró la ultima jornada de abril a $1.041,84 y en el mes avanzo 2,53%, a un ritmo parecido al blue.

Las brechas del mayorista con el blue y el MEP al cierre del mes son menores al 20% y con el CCL continua abajo del 25%. El valor del billete en el Banco Nación es de $896 y en el promedio de los bancos es de $920,19. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.433,80. (NA)