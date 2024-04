Carlos Paz: Encontró una billetera con dinero, la devolvió y rechazó la recompensa

SOCIEDAD

Por Redacción El Diario de Carlos Paz 4/4/2024 · 08:41 hs

Lindor Silva es vecino del barrio Colinas, ubicado en la zona oeste de Carlos Paz, y el protagonista de un gesto conmovedor y una acción para imitar. El domingo pasado, iba caminando cuando descubrió una billetera con dinero y documentación que estaba tirada en la calle Los Sauces, logró identificar a su dueño y se la devolvió tal y como la había encontrado.

Silva es empleado municipal jubilado y sus vecinos lo destacan como un hombre honesto y respetuoso.

Sus hijos vieron la publicación que el dueño de la billetera, Oscar Eduardo González, había realizado en las redes sociales y lograron contactarlo rápidamente. González vive en el barrio La Quinta y contó a EL DIARIO: «El pasado domingo fui hasta un negocio de la calle Los Sauces, subí a la moto y me volví a mi casa. Cuando llegué, me di cuenta que me faltaba la billetera, volví pero ya no estaba por ningún lado. Mi hija publicó en el Facebook y el mismo domingo a la noche, se pone en contacto conmigo el señor Lindor Silva, quién me dijo que la había encontrado tirada en la calle y que quería devolvérmela».

«Me la entregó intacta, no le faltaba nada. Quise pagarle por su gesto pero se negó a recibirme el dinero, Me dijo que con las ´gracias ya estaba´, estoy muy agradecido»; aseguró el vecino, quien destacó el gesto de Lindor.