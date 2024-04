Habló la mujer que denunció a Gonzalo Valenzuela por abuso sexual

Buenos Aires. En marzo de 2023 la periodista Karla Rocha denunció al actor chileno Gonzalo Valenzuela (46) de abuso sexual. Hasta el momento, él se había mantenido en silencio pero decidió hablar públicamente del tema calificando las declaraciones como “un completo invento”, además de enfatizar su tranquilidad al afirmar que “nunca causó daño” a nadie.

En ese sentido, a raíz de la reacción del actor, Karla decidió hablar públicamente y contar su versión de los hechos, ya que hasta el momento el tema se desarrollaba en la Justicia. “Todo pasó un jueves, cuando una amiga me vio muy deprimida y vi a una persona muy parecida a él y ahí yo le cuento la historia. Entonces me dice: ´Karla, esto fue un abuso´(…)”, comenzó diciendo la periodista en diálogo con Intrusos (América), y agregó: “De verdad, yo misma me miraba y me preguntaba ´¿por qué no reaccioné?’. Varias personas dijeron que lo hago por dinero, pero yo tengo una buena situación económica, pero aunque fuera pobre tampoco lo haría por eso. En octubre decidí que lo iba a denunciar”.

En este sentido, Karla comentó que cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido se comunicó con el actor y si bien no relató lo que decía en el mensaje, reveló el tipo de contenido: “Era fuerte, me acuerdo que era súper fuerte, pero hace más de un año que se lo mandé”.

Además, la periodista contó que otra mujer se comunicó con ella tras su acusación al actor. “En octubre, cuando realicé el video, se contactó una persona, pero prefiero no meterme en eso. No hizo la denuncia y espero que lo haga, pero prefiero no meterme en decisiones personales”, sostuvo y reveló cómo va la causa: “Yo puse una denuncia, pero esto no es lo que realmente avanza, sino una querella lo hace y voy a querellar”.

A su turno, la panelista Marcela Tauro le preguntó si Valenzuela estaba bajo el efecto de sustancias. En ese sentido, Karla aclaró: “Yo no le sentí olor a trago y no vi adentro marihuana, pero en Chile saben hasta los gatos que consume drogas (…) Gente me dijo que desde muy joven lo veían consumiendo drogas (…)”, sostuvo y concluyó tajante: “Pero a mí no me compete eso. Lo que sí, él me tocó de una forma brusca, me hizo daño y hay que parar a esta gente. Estoy preparada para más juicios y que la gente me diga que estoy muy vieja para que me haya tocado”.

“El tema está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia. Es algo que no toco porque me parece súper delicado”, aseguró Gonzalo al ser consultado sobre la denuncia en un extenso reportaje que brindó a la Revista Velvet junto a su actual pareja, Kika Silva, y que la misma estará disponible a partir de este viernes 5 de abril.

“Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias”, sostuvo. Incluso para finalizar la nota expresó: “Van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles”, aseguró.

Además, tras las declaraciones del actor, Karla Rocha volvió a referirse al tema en sus redes sociales. “Me han llamado varias amigas que salió lo que pasó con el degenerado de Valenzuela (no sé llamarlo de otra forma) y quiero decir que la denuncia en carabineros la puse pocos días después de lo sucedido en marzo del 2023. No fue ahora, aunque cuando hay abuso sexual no hay prescripción porque hay personas que demoran años en procesar lo sucedido”, apuntó.