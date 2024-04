Sueldos de comercio: suben un 15% en dos cuotas y suman $40.000 en abril

En el contexto del inicio de las negociaciones paritarias para el año 2024 en el sector mercantil, se ha logrado un importante acuerdo entre las principales entidades representativas empresariales y el sindicato de Empleados de Comercio.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) han alcanzado un entendimiento que establece una serie de incrementos salariales y beneficios para los trabajadores del sector.

Según lo acordado, se establece un aumento no remunerativo y no acumulativo del 8% sobre el mes de marzo, aplicable para el mes de abril. Asimismo, se ha convenido un incremento adicional del 7% también no remunerativo y no acumulativo sobre el mes de marzo, aplicable para el mes de mayo. Además, se acordó una suma fija por única vez y no remunerativa de $40.000, la cual será abonada durante el mes de abril.

Es importante señalar que estos incrementos no serán necesariamente aplicables en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y que las partes han dejado constancia de que las sumas resultantes de los acuerdos pactados constituirán el mínimo convencional vigente a partir de su homologación.

Este acuerdo, que refleja el compromiso de las partes involucradas en buscar soluciones equilibradas y justas en el ámbito laboral, marca un paso significativo en las negociaciones paritarias del sector mercantil, contribuyendo al bienestar de los trabajadores y al desarrollo económico del país.