Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes 10 de mayo

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), continúa este viernes 10 de mayo con la Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, Asignaciones Pago Único, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Maternidad, Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Prestación por Desempleo (Plan 2).

En mayo, los jubilados y pensionados recibirán un aumento en sus haberes del 11%. Tal como sucedió en abril, el incremento viene dado por la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones, la cual ajusta los haberes de manera mensual de acuerdo al último dato publicado por Indec sobre la variación del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran este viernes 10 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: