Colgados de un cerro

Texto, fotos y videos: Luis Tórtolo

Si colgado de un barranco estaba el 'Pueblo Blanco' al que le cantó el Catalán más famoso... al menos a mi, que solo me animo a cantar bajo una ducha tibia, me queda fotear este otro pueblo, pluricolor, colgado de un cerro mocho, redondeado por las eras geológicas, esas que nos estudiábamos de memoria en 'La Secu' y cubierto de monte serrano achaparrado que el hombre invadió, quizás más de lo recomendado, pero que, a no dudarlo, le otorgó una belleza sin par, que motiva a más y más gente a venir de visita... o a radicarse para cerrar aquí sus vidas.



Es el lugar en el mundo de más de uno. ¿A que si?!?

Hoy mostramos este rosario de fotos especiales para El Diario en el barrio Alto de las Vertientes de los tres leones.

Mañana será otro el enfoque.