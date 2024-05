Las maravillosas auroras australes capturadas por un carlospacense

Un carlospacense aficionado de la fotografía logró captar algunas increíbles imágenes de las auroras australes que se registraron días atrás en todo el país. Se subió al techo de su casa con su cámara profesional y mostró cómo se pudo apreciar este fenómeno (originado por una tormenta solar) desde el Valle de Punilla.

Gabriel es un comerciante nacido en Villa Carlos Paz, y desde hace un tiempo, vive en Villa Santa Cruz del Lago. En diálogo con EL DIARIO, contó cómo vivió este momento tan especial y obtuvo tremendas imágenes. «Las fotos las saqué el día sábado a las 1 de la mañana. Vi que en la tele decían que si estabas fuera de la Patagonia podías probar con sacar fotos en dirección al sur y quizás se podría percibir este fenómeno. Me subí y enfoqué mi cámara al sur, luego empecé a ver que en San Luis y otra provincias hay algunos aspectos de la luz que viajan más que otros, como los rojos»; destacó.

«Las auroras se dieron muy en el sur, pero hay filtros que te permiten limpiar las nieblas y logar tomar esas luces. Yo he sacado varias fotos, como de estrellas, y al poco tiempo me empezaron aparecer las luces. Tengo una cámara profesional y algunos programas de proceso. Incluso, he sacado varias fotos que han salido a nivel nacional en algunos páginas»; agregó.

«En su momento invertí en equipos de fotografía y siempre que puedo, saco fotos de eventos astronómicos en las sierras»; completó.

Para conocer más sobre Gabriel y ver algunas de sus imágenes, ingresar a la cuenta de Instagram: gabyfotovcp.