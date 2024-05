Avilés: «Queremos recuperar el lago y necesitamos el apoyo de la Provincia»

El intendente Esteban Avilés presentó ante vecinos e instituciones intermedias de Villa Carlos Paz el Plan Integral de Inversión para el Saneamiento Ambiental y Turismo Sostenible. El mandatario encabezó una conferencia de prensa junto a los equipos técnicos donde ponderó la obra de jerarquización céntrica, turística y ambiental que contempla una inversión municipal y provincial para trabajos en la Costa Este de Río, un azud nivelador, un sistema de oxigenación con espectáculo artístico de agua y luces, redes troncales en las Cuencas Sur, Media y Oeste, obras de cloacas domiciliarias en ejecución y las nuevas obras cloacales que iniciarán a corto plazo, con recursos propios municipales y obras de agua potable.

«Solicitamos una audiencia al gobernador para que gestione la inversión -con fondos provinciales, municipales e internacionales- de las obras de redes domiciliarias de cloacas en toda la cuenca, que deberán ser ejecutadas en los próximos cuatro años para sanear el embalse. Además solicitamos la inversión con fondos provinciales y municipales de la Obra de Jerarquización Céntrica, Turística y Ambiental, que comprende la Revalorización y Circuito Turístico de Costas; la construcción del Azud Nivelador; y el Sistema de Oxigenación con Espectáculo Artístico de flujos de agua y luces»; sostuvo el intendente.

«Desde Villa Carlos Paz reafirmamos que el saneamiento definitivo del lago San Roque es necesario y urgente para Villa Carlos Paz y toda la cuenca. Recordamos que la responsabilidad de invertir en esa solución definitiva es del gobierno provincial. Además solicitamos la gestión ante el Banco de la Provincia de Córdoba para solicitar financiamiento destinado a los vecinos, de modo que puedan afrontar las obras internas de cada domicilio»; puntualizó.

«Al igual que hicimos en el año 2017, nos sumamos al gobernador en gestión para lograr créditos internacionales y también destinar fondos municipales y provinciales para sortear esa situación de fondo. Será un antes y después para Carlos Paz. Sabemos que cada vez que asume un gobernador o un intendente en Carlos Paz, se ponen de acuerdo en una obra emblemática turística, y en este caso, nuestra solicitud tiene que ver con una obra de inversión municipal y provincial que va a ser muy importante para el futuro turístico internacional de la ciudad. Buscamos una inversión que tiene que ver con la costa del río, obras que en una primera etapa se desarrollarían entre el Puente Central y el Puente Cassaffousth. Estos trabajos incluirían un azud nivelador que le garantizaría a la ciudad de Carlos Paz un espejo de agua permanente y la intención es que se construya, a 100 metros del Puente Uruguay, un cruce peatonal y un cruce vial que conecte la costanera con el sector de Playa Esmeralda. Carlos Paz, como hermana mayor de todo el corredor de Punilla, habla, y lo dice muy alto y con claridad: queremos recuperar el lago y la única forma es con inversiones reales. Si no evitamos que haya más de 240.000 personas que diariamente siguen impactando con líquidos cloacales en toda la cuenca, si no se hacen las obras definitivas, no hay posibilidad de biorremediación del lago»; concluyó Avilés.