Cédula azul: ¿Qué hacer si ya la tenés?

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 29/2024 de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), la cédula azul dejó de ser obligatoria para la circulación en vehículos por el territorio nacional. Esta medida, dispuesta por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el Gobierno Nacional, se aplica en toda Argentina.

Para quienes ya poseen la cédula azul, es importante saber que estas seguirán siendo válidas hasta que sean revocadas por la persona que las solicitó. No obstante, su uso ya no es necesario como documento de identificación para conducir. La cédula verde, por su parte, no tendrá fecha de vencimiento mientras el titular del vehículo se mantenga sin cambios, y podrá ser presentada en formato físico o digital a través de la app Mi Argentina.

El documento oficial de la DNRPA, publicado este lunes, aclara que “habiéndose establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2023-70 el no vencimiento de las Cédulas de Identificación, la existencia de la 'Cédula de Identificación para autorizado a conducir' carecería de sustento y aplicación prácticos”.

En Córdoba capital

En consecuencia, la Municipalidad de Córdoba informa a los conductores que, para circular dentro del ejido municipal, deberán contar con los siguientes documentos y elementos de seguridad:

– Documento Nacional de Identidad (DNI). – Licencia de Conducir emitida por la autoridad correspondiente al domicilio que figure en el DNI. – Cédula verde o, en su defecto, cédula azul vigente y actualizada. – Comprobante de seguro vigente. – Oblea de Inspección Técnica Vehicular (ITV) vigente. – Chapas patente colocadas, visibles, sin alteraciones y en buen estado. – Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.

Esta actualización normativa busca simplificar los requisitos documentales para los conductores y facilitar la gestión de los trámites vehiculares. Si ya tienes la cédula azul, puedes seguir utilizándola hasta que decidas revocarla, pero recuerda que no es un documento obligatorio para circular.