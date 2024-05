A cuatro años del ataque a Marcelo Soria, la reflexiva carta de su tía

Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de mayo de 2020, Marcelo Soria, que en ese entonces tenía 19 años, fue víctima de un brutal ataque que le dejó graves secuelas y cambió su vida para siempre. Dos años después perdió la vida, cansado de luchar.

El hecho nunca se investigó, y Marcelo murió olvidado y sin conocer la justicia. El adolescente fue encontrado por un policía en una alcantarilla en el ingreso a la localidad de Tanti, donde creció y pasó toda su vida. Fue trasladado al Hospital Domingo Funes con traumatismo de cráneo, múltiples golpes y costillas fracturadas.

Su tía, Fátima Soria, luchó incansablemente para que se hiciera justicia, entregando su vida a él durante los dos años siguientes. Finalmente, en agosto de 2022, Marcelo, que hoy tendría 23 años, con un cuerpo cansado de luchar, de las rehabilitaciones y de las diferentes intervenciones médicas para sacarlo adelante, decidió que ya era momento de marchar y cerró sus ojos para siempre. En su mirada agotada se reflejaba la expresión que le decía a su tía: "Ya está, es hora. Nos toca descansar, pero no me olvides".

Fátima cumple con su promesa y no se olvida. En cada aniversario y cumpleaños sigue pidiendo justicia y recordándolo. En una carta enviada a la redacción de EL DIARIO expresó:

"No me canso de pedir justicia, una respuesta. No logro entender por qué la gente no quiere colaborar con un mínimo dato. ¿A quiénes le temen? A Marcelo le robaron su vida, sus sonrisas, sus sueños, las ganas de vivir. Lloro de bronca, puse todo mi esfuerzo y no logré que sobreviviera a semejante daño. Como ciudadana, me pregunto todos los días: ¿hay que esperar que pase otro caso similar, tener otro Marcelo? Tomen conciencia, por favor, pueden ser sus hijos, nietos, sobrinos, amigos. Basta de naturalizar la violencia. ¿Qué pasaría si nosotros movemos cielo y tierra para hacer justicia por mano propia? No hay justicia, no hay derechos, niños, jóvenes, adultos mayores. Una vez más alzo la voz".